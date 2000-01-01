«Рубаха с нервами» и дерзкий «леопард». Как знаменитые дизайнеры одевают фигуристов

Эван Лайсачек и Вера Вонг

Но противоречивое сотрудничество с Ченом не значит, что у Веры не получается работать с фигуристами. Модельер создала запоминающиеся образы к Олимпиаде-2010 для Эвана Лайсачека. Особенно эффектно выглядит костюм со змеями.