«Рубаха с нервами» и дерзкий «леопард». Как знаменитые дизайнеры одевают фигуристов

Как знаменитые дизайнеры одевают фигуристов?
Спортсмены нередко обращаются за помощью к известным кутюрье, перенося на лёд высокую моду. Правда, не всегда такие образы вызывают восторг.
Нэйтан Чен и Вера Вонг
Например, Нэйтан Чен был частым клиентом Веры Вонг, и его образы от известного модельера свадебных платьев порой жёстко критиковались. Чёрно-белый костюм для олимпийского сезона-2018 сочли чересчур лаконичным.
Так же, как и эту «рубаху с нервами», как назвала её Татьяна Тарасова.
Не оценили болельщики и жёлтую рубашку от Вонг для программы «Рокетмэн». Цветовое решение вызвало множество вопросов у зрителей.
К олимпийскому сезону костюм решили сменить, но и он не вызвал восторгов.
Эван Лайсачек и Вера Вонг
Но противоречивое сотрудничество с Ченом не значит, что у Веры не получается работать с фигуристами. Модельер создала запоминающиеся образы к Олимпиаде-2010 для Эвана Лайсачека. Особенно эффектно выглядит костюм со змеями.
Нэнси Кэрриган и Вера Вонг
Лаконичные платья для Нэнси Кэрриган и вовсе стали прорывом, задав моду на минимализм и утончённость в фигурном катании.
Мишель Кван и Вера Вонг
«Наряды, которые давали ощущение свободы», Вера создала для Мишель Кван. Вонг применяет индивидуальный подход к фигуристам, поэтому все её работы отличаются.
Сурия Бонали и Кристиан Лакруа
Дерзкая Сурия Бонали сотрудничала с Кристианом Лакруа. Именно в наряде французского модельера она приземлила запрещённое сальто на Олимпиаде-1998.
Каролина Костнер и Роберто Кавалли
Каролина Костнер была частой клиенткой Роберто Кавалли. Итальянский дизайнер учитывал все предпочтения фигуристки, что очень нравилось Каролине. Запоминающимся вышло яркое платье для программы Canaro en Paris.
А для этого комбинезона итальянский бренд использовал более миллиона кристаллов Swarovski!
Настоящий восторг у болельщиков вызвало красное платье Каролины от Кавалли для короткой программы олимпийского сезона-2018.
Ирина Моисеева/Андрей Миненков и Вячеслав Зайцев
Но не только иностранные фигуристы сотрудничали со знаменитыми кутюрье. Подопечные Татьяны Тарасовой часто выступали в костюмах от Вячеслава Зайцева. Эффектные красные наряды Ирины Моисеевой и Андрея Миненкова — его творение.
Наталья Бестемьянова/Андрей Букин и Вячеслав Зайцев
Пользовались услугами Зайцева и Наталья Бестемьянова с Андреем Букиным. Именно в нарядах от знаменитого художника-модельера они выиграли Олимпиаду-1988.
Яна Хохлова/Сергей Новицкий и Вячеслав Зайцев
Множество ярких костюмов Зайцев создал для Яны Хохловой и Сергея Новицкого.
Татьяна Навка/Роман Костомаров и Валентин Юдашкин
Приложил свою руку к созданию костюмов для фигурного катания и другой знаменитый российский художник-модельер. Валентин Юдашкин одел Татьяну Навку и Романа Костомарова на их победную Олимпиаду. Дерзкий «леопард» запомнился болельщикам надолго.
А наряды для «Кармен» стали поистине легендарными!
Евгений Плющенко и Валентин Юдашкин
Работал Юдашкин и с Евгением Плющенко — он создал костюм для его последнего соревновательного выступления, которое произошло на Олимпиаде в Сочи.
Александра Степанова/Иван Букин и Валентин Юдашкин
Спустя несколько лет сотрудничество с Юдашкиным начали Александра Степанова и Иван Букин. Дуэт был в восторге от того, какие костюмы кутюрье создал для их танго.
Поэтому через год танцоры вновь обратились к Валентину. На этот раз модельер создал роскошные костюмы для их «Мулен Руж», в которых они катались два сезона.
Елена Радионова и Алёна Ахмадуллина
В сезоне-2016/2017 Елена Радионова решила поэкспериментировать с платьем и обратилась для этого к Алёне Ахмадуллиной. Наряд получился очень необычным, но Елена была довольна.
«Рубаха с нервами» и дерзкий «леопард». Как знаменитые дизайнеры одевают фигуристов
Читайте также
Семь ипостасей Александры Трусовой
Что за «болезнь поцелуев» сразила Щербакову?
Эти фигуристки не сидят на диетах
Трусова попробует себя в очень необычном спорте
Постановки Глейхенгауза не для группы Тутберидзе
Лучшие фотосессии Трусовой
Что известно о сопернице Загитовой по фехтованию?
Кто из фигуристов много раз менял сборную?
Кто из фигуристов-чемпионов создал свою школу?
В каких видах спорта попробуют себя наши фигуристы
Кто ставил программы-сериалы в фигурном катании?
Неординарные фотосессии российских фигуристок
Кто приехал на сборы группы Тутберидзе
Юлия Липницкая после спорта
Какие топ-фигуристы не попали в сборную России?
Как женщины двигали фигурное катание вперёд