«Туктамышева была делом всей моей жизни». Первые тренеры — о фигуристках

Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Кто поставил наших чемпионок на коньки?
Кто поставил наших чемпионок на коньки?
Каждый знает, что имена Загитовой и Щербаковой не могут идти отдельно от Тутберидзе, а имя Туктамышевой – от Мишина. Но так было не всегда.
AMP-версия
Щербакова и Акатьева начали заниматься у Тутберидзе в 9 лет, Трусова – в 12, Загитова – в 13, но все они пришли к великому тренеру не с «пустыми ногами». Кто-то уже научил их стоять на коньках и скользить по льду, не опираясь на бортики катка.
Щербакова и Акатьева начали заниматься у Тутберидзе в 9 лет, Трусова – в 12, Загитова – в 13, но все они пришли к великому тренеру не с «пустыми ногами». Кто-то уже научил их стоять на коньках и скользить по льду, не опираясь на бортики катка.
Оксана Булычёва вырастила нескольких звёздных фигуристок
Оксана Булычёва вырастила нескольких звёздных фигуристок
В стены «Хрустального» чемпионка Пекина попала ещё в 3,5 года к тренеру Оксане Булычёвой и хореографу Юлии Красинской. Кроме Щербаковой, заслуженный тренер России поставила на коньки Дарью Усачёву, Софью Акатьеву, Алену Канышеву.
Совет от первого тренера в голове на всю карьеру
Совет от первого тренера в голове на всю карьеру
«Р-Спорт» приводит слова Ани: «Тренер сказал, что никогда не ругает за выступления на соревнованиях. Просто разбирает ошибки. Можно ругать за ошибки на тренировках, но соревнования – результат работы. Это меня сильно подбодрило. Вспоминаю эти слова до сих пор».
Булычёва: успех Ани кроется в её бойцовском характере
Булычёва: успех Ани кроется в её бойцовском характере
Булычёва в интервью «Звезде» вспоминает прославленную воспитанницу: «Сначала в зале ползала, потом потихонечку выпустили на лёд, она стала нарабатывать. Очень большая труженица. Боролась с самого детства».
«На коньки Алину ставили в четыре руки»
«На коньки Алину ставили в четыре руки»
Первым наставником Загитовой в Альметьевске, где в те годы играл её папа-хоккеист, была Дамира Пичугина. В интервью «Реальному времени» она рассказывала: «На коньки Алину мы ставили в четыре руки вместе с отцом девочки».
Пичугина предсказала олимпийское золото Загитовой
Пичугина предсказала олимпийское золото Загитовой
Когда семья уезжала из Альметьевска, Пичугина попросила маму Алины: «Не бросайте фигурное катание, у вас растёт будущая олимпийская чемпионка».
«Суперспособностей у Алины не было»
«Суперспособностей у Алины не было»
Вторым тренером Алины с 2008 по 2014 год в Ижевске была Наталья Антипина. «Только труд, суперспособностей у девочки не было. Считаю, это пример для многих: нужно работать, тренироваться — и всё может быть», – приводит слова наставницы Sport24.
Путешествие из Глазова в Петербург…
Путешествие из Глазова в Петербург…
Кажется, всю карьеру Туктамышева работала с Мишиным. Но на деле начало пути девочка из маленького города Глазова прошла за руку со Светланой Веретенниковой, которая сначала тренировала её сама, а затем каждые две недели ездила с ней на тренировки к Мишину в Санкт-Петербург.
…длиною в 5 лет
…длиною в 5 лет
Там Туктамышева с первым тренером оставались в общежитии, а поездка на поезде из Глазова до Северной столицы занимала 27 часов. Так прошло пять лет, пока семья после смерти кормильца окончательно не перебралась в Санкт-Петербург.
«Лиза была делом всей моей жизни», — Веретенникова
«Лиза была делом всей моей жизни», — Веретенникова
После успешного для спортсменки ЧЕ-2013 Мишин решил дальше работать с Туктамышевой самостоятельно. «Очень тяжело переживала этот разрыв. Лиза была делом всей моей жизни», – призналась Веретенникова ТАСС.
«Когда Саша пришла ко мне, она ничего не умела»
«Когда Саша пришла ко мне, она ничего не умела»
В интервью MK.RU первый тренер Трусовой Ольга Шевцова поделилась воспоминаниями о фигуристке, которую тренировала в Рязани с 2008 по 2011 год. «Когда она пришла ко мне, она ничего не умела», – рассказала Шевцова.
«У неё хорошие физические данные и фантастически выносливый организм. Многие дети не выдерживают таких нагрузок, с которыми она легко справляется. У нас она брала все двойные прыжки. Ей было 8–9 лет».
«У неё хорошие физические данные и фантастически выносливый организм. Многие дети не выдерживают таких нагрузок, с которыми она легко справляется. У нас она брала все двойные прыжки. Ей было 8–9 лет».
Трусова «всегда хотела быть первой»
Трусова «всегда хотела быть первой»
В интервью Sport24 Шевцова отмечала: «Она всегда хотела быть первой, даже когда маленькая была. И семью не устраивало ни третье, ни второе место — только победа. И сейчас она такая же».
Камила была «перспективным ребёнком»
Камила была «перспективным ребёнком»
Первый тренер Валиевой в Казани Ксения Иванова познакомилась с Камилой, когда ей не было и четырёх лет. Вот как она вспоминала о воспитаннице: «Когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный».
«Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. Девочка сама очень целеустремлённая, ответственная, сознательная».
«Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. Девочка сама очень целеустремлённая, ответственная, сознательная».
Как охранник в ТЦ «Мега» предвидел судьбу Валиевой
Как охранник в ТЦ «Мега» предвидел судьбу Валиевой
26 апреля, в честь 17-летия Камилы, первый тренер поздравила фигуристку на странице в соцсетях: «Ты уникальная девочка и всегда такой была!» При этом Ксения вспомнила интересный случай: «Помню, как мы катались на катке в «Меге». И там был охранник, который всегда при виде Камилы говорил: «Вот эта девочка точно будет чемпионкой…» И не прогадал!
Медведева начинала тренироваться под фамилией Бабасян
Медведева начинала тренироваться под фамилией Бабасян
В возрасте 3,5 года Женю на коньки поставила Елена Проскурина, однако первым тренером Медведева считает Любовь Яковлеву, у которой она тренировалась под фамилией отца в СШОР ЦСКА. В этой группе Женя получила третий юношеский разряд.
Женя «была меньше всех. А вот работала больше многих»
Женя «была меньше всех. А вот работала больше многих»
«Она выделялась тем, что была меньше всех. А вот работала больше многих. Мне всегда очень импонирует, когда маленький спортсмен хочет, старается. Женя была очень внимательная, слушала и слышала тренера – это очень важное качество», – цитирует Яковлеву ЛТК ЦСКА.
«Подкупала работоспособность» Медведевой
«Подкупала работоспособность» Медведевой
«Подкупала и её работоспособность. Евгения была очень настойчивая – пока не получится, не сделает как надо, не сделает лучше всех – не остановится». После ухода Яковлевой из ЦСКА и перед переходом к Тутберидзе Медведева ещё успела потренироваться сезон в группе Елены Селивановой.
«Туктамышева была делом всей моей жизни». Первые тренеры — о фигуристках
Читайте также
Как знаменитые дизайнеры одевают фигуристов
Как знаменитые дизайнеры одевают фигуристов
Семь ипостасей Александры Трусовой
Семь ипостасей Александры Трусовой
Что за «болезнь поцелуев» сразила Щербакову?
Что за «болезнь поцелуев» сразила Щербакову?
Эти фигуристки не сидят на диетах
Эти фигуристки не сидят на диетах
Трусова попробует себя в очень необычном спорте
Трусова попробует себя в очень необычном спорте
Постановки Глейхенгауза не для группы Тутберидзе
Постановки Глейхенгауза не для группы Тутберидзе
Лучшие фотосессии Трусовой
Лучшие фотосессии Трусовой
Что известно о сопернице Загитовой по фехтованию?
Что известно о сопернице Загитовой по фехтованию?
Кто из фигуристов много раз менял сборную?
Кто из фигуристов много раз менял сборную?
Кто из фигуристов-чемпионов создал свою школу?
Кто из фигуристов-чемпионов создал свою школу?
В каких видах спорта попробуют себя наши фигуристы
В каких видах спорта попробуют себя наши фигуристы
Кто ставил программы-сериалы в фигурном катании?
Кто ставил программы-сериалы в фигурном катании?
Неординарные фотосессии российских фигуристок
Неординарные фотосессии российских фигуристок
Кто приехал на сборы группы Тутберидзе
Кто приехал на сборы группы Тутберидзе
Юлия Липницкая после спорта
Юлия Липницкая после спорта
Какие топ-фигуристы не попали в сборную России?
Какие топ-фигуристы не попали в сборную России?
© championat.com 2000–2023