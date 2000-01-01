«Туктамышева была делом всей моей жизни». Первые тренеры — о фигуристках

Как охранник в ТЦ «Мега» предвидел судьбу Валиевой

26 апреля, в честь 17-летия Камилы, первый тренер поздравила фигуристку на странице в соцсетях: «Ты уникальная девочка и всегда такой была!» При этом Ксения вспомнила интересный случай: «Помню, как мы катались на катке в «Меге». И там был охранник, который всегда при виде Камилы говорил: «Вот эта девочка точно будет чемпионкой…» И не прогадал!