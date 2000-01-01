«Туктамышева была делом всей моей жизни». Первые тренеры — о фигуристках

Кто поставил наших чемпионок на коньки?
Каждый знает, что имена Загитовой и Щербаковой не могут идти отдельно от Тутберидзе, а имя Туктамышевой – от Мишина. Но так было не всегда.
Щербакова и Акатьева начали заниматься у Тутберидзе в 9 лет, Трусова – в 12, Загитова – в 13, но все они пришли к великому тренеру не с «пустыми ногами». Кто-то уже научил их стоять на коньках и скользить по льду, не опираясь на бортики катка.
Оксана Булычёва вырастила нескольких звёздных фигуристок
В стены «Хрустального» чемпионка Пекина попала ещё в 3,5 года к тренеру Оксане Булычёвой и хореографу Юлии Красинской. Кроме Щербаковой, заслуженный тренер России поставила на коньки Дарью Усачёву, Софью Акатьеву, Алену Канышеву.
Совет от первого тренера в голове на всю карьеру
«Р-Спорт» приводит слова Ани: «Тренер сказал, что никогда не ругает за выступления на соревнованиях. Просто разбирает ошибки. Можно ругать за ошибки на тренировках, но соревнования – результат работы. Это меня сильно подбодрило. Вспоминаю эти слова до сих пор».
Булычёва: успех Ани кроется в её бойцовском характере
Булычёва в интервью «Звезде» вспоминает прославленную воспитанницу: «Сначала в зале ползала, потом потихонечку выпустили на лёд, она стала нарабатывать. Очень большая труженица. Боролась с самого детства».
«На коньки Алину ставили в четыре руки»
Первым наставником Загитовой в Альметьевске, где в те годы играл её папа-хоккеист, была Дамира Пичугина. В интервью «Реальному времени» она рассказывала: «На коньки Алину мы ставили в четыре руки вместе с отцом девочки».
Пичугина предсказала олимпийское золото Загитовой
Когда семья уезжала из Альметьевска, Пичугина попросила маму Алины: «Не бросайте фигурное катание, у вас растёт будущая олимпийская чемпионка».
«Суперспособностей у Алины не было»
Вторым тренером Алины с 2008 по 2014 год в Ижевске была Наталья Антипина. «Только труд, суперспособностей у девочки не было. Считаю, это пример для многих: нужно работать, тренироваться — и всё может быть», – приводит слова наставницы Sport24.
Путешествие из Глазова в Петербург…
Кажется, всю карьеру Туктамышева работала с Мишиным. Но на деле начало пути девочка из маленького города Глазова прошла за руку со Светланой Веретенниковой, которая сначала тренировала её сама, а затем каждые две недели ездила с ней на тренировки к Мишину в Санкт-Петербург.
…длиною в 5 лет
Там Туктамышева с первым тренером оставались в общежитии, а поездка на поезде из Глазова до Северной столицы занимала 27 часов. Так прошло пять лет, пока семья после смерти кормильца окончательно не перебралась в Санкт-Петербург.
«Лиза была делом всей моей жизни», — Веретенникова
После успешного для спортсменки ЧЕ-2013 Мишин решил дальше работать с Туктамышевой самостоятельно. «Очень тяжело переживала этот разрыв. Лиза была делом всей моей жизни», – призналась Веретенникова ТАСС.
«Когда Саша пришла ко мне, она ничего не умела»
В интервью MK.RU первый тренер Трусовой Ольга Шевцова поделилась воспоминаниями о фигуристке, которую тренировала в Рязани с 2008 по 2011 год. «Когда она пришла ко мне, она ничего не умела», – рассказала Шевцова.
«У неё хорошие физические данные и фантастически выносливый организм. Многие дети не выдерживают таких нагрузок, с которыми она легко справляется. У нас она брала все двойные прыжки. Ей было 8–9 лет».
Трусова «всегда хотела быть первой»
В интервью Sport24 Шевцова отмечала: «Она всегда хотела быть первой, даже когда маленькая была. И семью не устраивало ни третье, ни второе место — только победа. И сейчас она такая же».
Камила была «перспективным ребёнком»
Первый тренер Валиевой в Казани Ксения Иванова познакомилась с Камилой, когда ей не было и четырёх лет. Вот как она вспоминала о воспитаннице: «Когда она была маленькой, уже было видно, что ребёнок перспективный».
«Во-первых, она в четыре года явно соображала не на четыре, а лет на восемь. Во-вторых, у неё и выворотность, и растяжка, и дуги были очень хорошие. Девочка сама очень целеустремлённая, ответственная, сознательная».
Как охранник в ТЦ «Мега» предвидел судьбу Валиевой
26 апреля, в честь 17-летия Камилы, первый тренер поздравила фигуристку на странице в соцсетях: «Ты уникальная девочка и всегда такой была!» При этом Ксения вспомнила интересный случай: «Помню, как мы катались на катке в «Меге». И там был охранник, который всегда при виде Камилы говорил: «Вот эта девочка точно будет чемпионкой…» И не прогадал!
Медведева начинала тренироваться под фамилией Бабасян
В возрасте 3,5 года Женю на коньки поставила Елена Проскурина, однако первым тренером Медведева считает Любовь Яковлеву, у которой она тренировалась под фамилией отца в СШОР ЦСКА. В этой группе Женя получила третий юношеский разряд.
Женя «была меньше всех. А вот работала больше многих»
«Она выделялась тем, что была меньше всех. А вот работала больше многих. Мне всегда очень импонирует, когда маленький спортсмен хочет, старается. Женя была очень внимательная, слушала и слышала тренера – это очень важное качество», – цитирует Яковлеву ЛТК ЦСКА.
«Подкупала работоспособность» Медведевой
«Подкупала и её работоспособность. Евгения была очень настойчивая – пока не получится, не сделает как надо, не сделает лучше всех – не остановится». После ухода Яковлевой из ЦСКА и перед переходом к Тутберидзе Медведева ещё успела потренироваться сезон в группе Елены Селивановой.
«Туктамышева была делом всей моей жизни». Первые тренеры — о фигуристках
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