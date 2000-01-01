У фигуристов Тутберидзе и Плющенко опять совпала музыка. Какие программы уже поставили?

Музыка к программам фигуристов сезона-2023/2024
Спортсмены потихоньку приоткрывают завесу тайны и делятся планами на ближайший сезон. У многих уже готовы программы. Так что же ждёт болельщиков?
Камила Валиева
Олимпийская чемпионка Пекина в команде в короткой программе будет выступать под песню I see red группы Everybody Loves an Outlaw.
В произвольной же Камила наверняка предстанет в необычном образе, ведь во время её проката будет звучать саундтрек к фильму «Чёрная Пантера».
Софья Акатьева
Действующая чемпионка России выбрала классику и в короткой программе представит свою версию балета «Маскарад» от композитора Арама Хачатуряна.
Аделия Петросян
А вот её коллега по группе Этери Тутберидзе решила поэкспериментировать. Даниил Глейхенгауз поставил программу, в которой соединены три песни Майкла Джексона: Earth Song, Billie Jean и They Don’t Care About Us.
В произвольной мы увидим Аделию более нежной и одухотворённой. Выступать она будет под композицию «Февраль» Леонида Левашкевича.
Вероника Жилина
Не обойдётся без пересечений в этом сезоне. Забавно, что конкуренцию штабу Тутберидзе в любви к Джексону составит группа Евгения Плющенко. Вероника Жилина для произвольной программы тоже взяла Earth Song.
Майя Хромых
Эту ученицу Этери Георгиевны давно не видели на соревнованиях. Как хорошо, что Майя возвращается, так ещё и с новой произвольной программой под песни The Devil You Know и My Love исполнительницы Kovacs.
Даниил Самсонов
Будут наблюдать болельщики и за Даниилом Самсоновым, который в короткой программе предпочёл взять композицию Hallelujah Джеффа Бакли.
Арсений Федотов
Юный гений группы Тутберидзе решил кататься под что-то более драйвовое и необычное. Музыкальное сопровождение его короткой программы — это песня Iron исполнителя Woodkid.
Андрей Мозалёв
Рок обожает и Андрей Мозалёв. Он продолжает традиции прошлого сезона и ищет композиции в этом направлении. В короткой программе у него красивая песня Romance группы Apocalyptica.
Пётр Гуменник
Если Мозалёв любит финский рок, то Пётр Гуменник определённо помешан на немецком. Фигурист катался в шоу под Rammstein, будет и на соревнованиях! В короткой программе у него заявлена песня Sonne.
У фигуристов Тутберидзе и Плющенко опять совпала музыка. Какие программы уже поставили?
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