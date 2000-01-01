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Наши фигуристы в образе Барби и Кена
Наши фигуристы в образе Барби и Кена
Фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях захватил мир! Примеряем знаменитые кукольные образы на наших фигуристов.
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Камила Валиева
Камила Валиева
Искусственный интеллект погрузил ученицу Тутберидзе в атмосферу лошадиной фермы.
Александра Трусова
Александра Трусова
Блондинкой Королева квадов ещё не была! Но в Барби-мире её видят именно в таком образе.
Марк Кондратюк
Марк Кондратюк
Кен Саши — солидный бизнесмен.
Анна Щербакова
Анна Щербакова
Олимпийскую чемпионку 2022 года искусственный интеллект видит деловой предпринимательницей.
Алина Загитова
Алина Загитова
А чемпионка Пхёнчхана в Барби-мире руководит модным брендом.
Евгения Медведева
Евгения Медведева
Самый дерзкий образ достался Жене.
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышева
А Лиза, должно быть, владеет в Барби-мире собственной медиаимперией.
Евгений Семененко
Евгений Семененко
Ученика Мишина искусственный интеллект изобразил обольстительным тусовщиком.
Как наши фигуристы выглядят в стиле Барби и Кена? Неожиданные образы
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