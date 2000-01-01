Как наши фигуристы выглядят в стиле Барби и Кена? Неожиданные образы

Музыка к программам фигуристов сезона-2023/2024

Кто поставил наших чемпионок на коньки?

Как знаменитые дизайнеры одевают фигуристов

Семь ипостасей Александры Трусовой

Что за «болезнь поцелуев» сразила Щербакову?

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Трусова попробует себя в очень необычном спорте

Постановки Глейхенгауза не для группы Тутберидзе

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Что известно о сопернице Загитовой по фехтованию?

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Неординарные фотосессии российских фигуристок

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