Топ-события субботы: «золотой» тур в РПЛ плюс финалы Кубков Англии, Германии и Франции

Огненное 25 мая: нас ждёт финал женской ЛЧ, Швеция — Чехия и Канада — Швейцария на хоккейном ЧМ, Ф-1, НБА и НХЛ. Смотрим и болеем вместе!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, 1/2 финала, второй матч

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» «распечатать» Сергея Бобровского?

«Нью-Йорк» без шансов поиграл первую встречу серии с «Флоридой». Во многом этому поспособствовала отличная игра голкипера «пантер» Сергея Бобровского, «засушившего» «рейнджеров». Его коллега по амплуа Игорь Шестёркин сыграл неудачно, пропустив несколько необязательных голов. Артемий Панарин и вовсе оказывался на льду во время каждого гола «Флориды». Смогут ли Хлебушек вместе с товарищами перезагрузиться и создать трудности для Боба?

🏀 3:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс», плей-офф НБА, 1/2 финала, второй матч

Интрига: Дончич с Ирвингом сделали свой ход, ответят ли «волки»?

Все любители баскетбола ждали равной борьбы между финалистами Западной конференции «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Но вот то, что лидеры «бродяг» окажутся на порядок сильнее главных действующих лиц «волков» – вряд ли на это кто-то рассчитывал. Именно во многом благодаря Луки Дончичу и искромётному выступлению Кайри Ирвинга, который был хорош в нападении и остановил Энтони Эдвардса в защите, «Даллас» и забрал победу на выезде. Сумеют ли подопечные Криса Финча сравнять счёт в серии?

🏀 13:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, серия за третье место, первый матч

Интрига: команды не сумели выйти в финал Единой лиги, кто вырвется вперёд в серии за бронзу?

Санкт-петербургский «Зенит» в шести матчах уступил ЦСКА, а вот краснодарский «Локомотив-Кубань» проиграл в семи играх серии с действующим чемпионом Единой лиги УНИКСом. Команды явно рассчитывали на большее, но остаётся лишь довольствоваться тем, что есть. Впрочем, Хавьер Паскуаль, как и Александр Секулич, должны настроить своих подопечных на борьбу, так как третье место – тоже результат. Для кого серия начнётся с победы?

🏒 15:20: Швеция — Чехия, ЧМ-2024, 1/2 финала

Интрига: продолжит ли Швеция победную поступь?

Шведы в напряжённой встрече смогли переиграть действующих олимпийских чемпионов Финляндию. Команда до сих пор не проиграла ни одного матча на турнире. В соперники Швеции достались хозяева ЧМ-2024 – чехи, который только выбили США из плей-офф. Чехия лишь дважды уступила на турнире, и оба раза за пределами основного времени. Смогут ли хозяева чемпионата мира прервать победную серию Швеции?

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🏆 ⚽️ 16:30: «Зенит» — «Ростов», РПЛ, 30-й тур

Интрига: «Зенит» всё же заберёт шестое золото подряд?

«Зенит» не станет чемпионом впервые за шесть сезонов? Перед 30-м туром не всё зависит от команды Сергея Семака. «Зениту» необходимо побеждать дома «Ростов» и ждать поражения «Динамо» в Краснодаре. Только тогда петербуржцы заберут золото. «Зенит» наверняка отдаст не 100%, а даже 200% сил. Но тяжело, когда не ты решаешь свою судьбу.

🏆 ⚽️ 16:30: «Краснодар» — «Динамо» Москва, РПЛ, 30-й тур

Интрига: «Динамо» станет чемпионом впервые за 48 лет?

«Динамо» — в одном туре от золота! Первого за 48 лет. Москвичам просто нужно не проиграть в гостях «Краснодару». Звучит легко, но как трудно совершить последний шаг. Тем более что «Краснодар» сам имеет шансы на титул. Нужно обыгрывать «Динамо» и ждать осечки «Зенита» в матче с «Ростовом». Но если бело-голубые не уступят, то чемпионство гарантированно у них.

⚽️ 16:30: «Оренбург» — «Спартак», РПЛ, 30-й тур

Интрига: «Оренбург» избежит зоны стыков?

«Оренбург» уже точно не вылетит из РПЛ напрямую. Но есть вероятность упасть в зону переходных матчей. В 30-м туре оренбуржцы принимают дома «Спартак». Красно-белым уже ничего не надо: максимум москвичи поднимутся с пятого на четвёртое место. А вот «Оренбургу» очки необходимы, чтобы не упасть на 13-14-е место. Мотивации куда больше.

⚽️ 16:30: «Факел» — «Ахмат», РПЛ, 30-й тур

Интрига: «Факел» останется в РПЛ?

«Факел» находится в зоне стыков. Команде необходимы очки в 30-м туре, чтобы не упасть на 15-е место, а также попытаться выбраться повыше. И избежать переходных встреч. К счастью, в 30-м туре «Факел» сыграет дома с «Ахматом». Грозненцы уже обезопасили себя и спокойно завершают сезон. Так что у воронежцев на руках несколько козырей. Теперь нужно ими воспользоваться.

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Урал», РПЛ, 30-й тур

Интрига: Гончаренко и обыграет экс-клуб, и спасёт «Урал»?

«Урал» рискует стать участником переходных матчей. За тур до финиша екатеринбуржцы идут на 12-м месте и гарантировали себе, что не упадут в зону вылета. Но впереди у команды Виктора Гончаренко выезд к ЦСКА. Армейцы не хотят терять шестое место. Куда падать ниже? Так что ЦСКА сыграет с «Уралом» на победу. А вот Гончаренко необходимо придумать план, чтобы увезти очки из Москвы. Или появится риск стать участником стыковых матчей.

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⚽️ 16:30: «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 30-й тур

Интрига: «Пари НН» отправится в Первую лигу?

Весна 2024 года — ужасное время для «Пари НН». Из середняка чемпионата команда превратилась в претендента на вылет. Перед 30-м туром нижегородцы занимают 14-е место. В последних двух играх «Пари НН» пропускал по шесть мячей. А теперь команда Саши Илича едет в Самару. «Крыльям Советов» глобально уже ничего не надо: максимум есть шанс стать седьмыми. Но, учитывая форму «Пари НН», гостям даже в такой ситуации будет тяжело набрать хотя бы очко. Посмотрим, избегут ли нижегородцы стыков (или, возможно, вылета).

⚽️ 16:30: «Балтика» — «Локомотив, РПЛ, 30-й тур

Интрига: последний шанс для «Балтики» на спасение

«Балтика» показывает симпатичный футбол, но в нескольких матчах команде не везло. Из-за этого калининградцы попали в критическую ситуацию. В 30-м туре «Балтике» необходимо побеждать «Локомотив» и ждать поражений от «Факела» и/или «Пари НН». Только тогда команда Сергея Игнашевича отправится в стыки. Иначе — прямой вылет в Первую лигу.

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🏆 ⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед», Кубок Англии, финал

Кубок Англии . Финал Кубок Англии . Финал 25 мая 2024, суббота. 17:00 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Манчестер Сити» снова заберёт Кубок Англии?

«Манчестер Сити» четвёртый сезон подряд стал чемпионом Англии. И может забрать Кубок Англии во второй раз кряду. Для этого осталось обыграть в финале кризисных соседей — «Манчестер Юнайтед». Команда Эрика тен Хага ещё может подарить болельщикам праздник. Сезон в АПЛ провален (восьмое место), других трофеев также не было. В общем, важный матч для обеих команд. Тем более что можно отобрать трофей у принципиального соперника по дерби.

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Монако, квалификация

Интрига: побьёт ли Ферстаппен рекорд Сенны?

Преимущество «Ред Булл» в последних Гран-при Формулы-1 стало ниже, что, однако, пока не мешает Максу Ферстаппену раз за разом показывать быстрейшие результаты в квалификациях. Голландец завоевал поул-позишен восемь раз подряд и тем самым повторил рекорд Айртона Сенны – сумеет ли голландец превзойти легендарного бразильца или кому-то удастся прервать его серию в Монако? Например, местному герою Леклеру или представителям «Макларена», столь быстрым на последних этапах?

🏆 ⚽️ 19:00: «Барселона» — «Лион», женская Лига чемпионов, финал

Интрига: кто станет победителем женской ЛЧ?

«Лион» — гегемон женского европейского футбола. На счету французской команды восемь побед в ЛЧ. Но в последние годы им бросила вызов «Барселона». Каталонки выиграли две Лиги чемпионов — в 2021 и 2023 году, а также выходили в финал-2022 (где уступили «Лиону»). Тогда «Олимпик» выиграл трофей в последний раз. В общем, «Лион» и «Барселона» в женском футболе — «Реал» и «Манчестер Сити» в мужском. Тем круче финал ЛЧ!

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🏒 19:20: Канада — Швейцария, ЧМ-2024, 1/2 финала

Интрига: сможет ли дерзкая Швейцария выбить мощнейшую Канаду?

Швейцарцы, получив усиление из НХЛ, серьёзно прибавили и сумели занять второе место в группе с Канадой, Финляндией и Чехией. «Крестоносцы» показывают привлекательный хоккей и уже выбили интересную Германию. Канадцы же очевидные фавориты турнира. «Кленовые» не потерпели ни одного поражения и готовятся забрать очередное золото. Помешает ли им дерзкая Швейцария?

🏆 ⚽️ 21:00: «Кайзерслаутерн» — «Байер», Кубок Германии, финал

Кубок Германии . Финал Кубок Германии . Финал 25 мая 2024, суббота. 21:00 МСК Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн Не начался Байер Леверкузен Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Байер» заберёт Кубок после фиаско в Лиге Европы?

«Байер» впервые в истории выиграл Бундеслигу, пройдя сезон без поражений. К несчастью для леверкузенцев, команда разгромно уступила «Аталанте» в финале Лиги Европы. Требл уже взять не получится, как и пройти весь сезон без поражений. Но теперь нужно забирать Кубок Германии. В соперниках — «Кайзерслаутерн» из Второй Бундеслиги. «Байер» — большой фаворит матча. Нет сомнений, что болельщики «аптекарей» будут счастливы внутреннему дублю из трофеев. А способен ли аутсайдер финала на сенсацию?

🏆 ⚽️ 22:00: «Лион» — «ПСЖ», Кубок Франции, финал

Кубок Франции . Финал Кубок Франции . Финал 25 мая 2024, суббота. 22:00 МСК Лион Лион Не начался ПСЖ Париж Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Мбаппе заберёт трофей в последнем матче за «ПСЖ»?

«Лион» не выигрывает трофеи с 2012 года. Тогда команда как раз забрала Кубок Франции. «ПСЖ» — гегемон французского футбола, коллекционирующий внутренние титулы. Для парижан победа в Кубке — рядовое дело. А вот для «Лиона» классный шанс на редкий в последние годы трофей. И шанс огорчить Килиана Мбаппе, который проведёт последний матч за «ПСЖ». Или главный футболист Франции уйдёт из клуба красиво?