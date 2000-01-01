«Ты дебил, что ли? Это просто аспирин». Нелепые высказывания фигуристов о допинге

Нелепые высказывания фигуристов о допинге
Аделина Сотникова оклеветала саму себя, а Анастасия Шаботова поделилась странным рецептом стабильности. Иногда фигуристы сами не понимают, что говорят.
Сотникова оклеветала саму себя
«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и всё это должно было быть… Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня всё было хорошо», — сказала Сотникова в интервью Tatarka FM.
Слова фигуристки всполошили весь мир, а НОК Южной Кореи попросил МОК повторно расследовать дело Сотниковой. Но позже выяснилось, что у фигуристки никогда не было положительной допинг-пробы. Аделина оклеветала саму же себя.
Ягудин думал, что Тарасова давала ему допинг
Порой фигуристы сами не понимают, что делают. Ягудин делился историей о том, как думал, что Тарасова давала ему допинг: «Рука болит, четверной пропал, я к ней. Она говорит: «На таблетку». Я ей: «Чего это?» Она: «Лёш, я работаю с умными людьми, бери». Я взял таблетку, через полчаса чувствую нереальное количество сил, восстановились четверные…
Приезжаем на какой-то турнир. Я к ней: «Татьяна Анатольевна, где?» Она: «Что?» Я говорю: «Ну вы мне допинг давали». А она мне: «Лёш, ты же взрослый человек. Ты дебил, что ли? Это просто аспирин». Хоть история и забавная, но многие задались вопросом: почему Ягудин принимал таблетки, которые считал допингом?
Шаботова рассказала про «правильный допинг»
Анастасия Шаботова в 13 лет и вовсе считала, что допинг — главный рецепт стабильности. «Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют», – говорила Шаботова в прямом эфире в соцсетях.
После слов фигуристки разразился большой скандал, а РУСАДА инициировало расследование. Тренер и родители провели с девочкой разъяснительную беседу. Спустя несколько месяцев Шаботова перешла в сборную Украины.
Абсурдное предложение Вагнер
Огромный поток странных высказываний на тему допинга хлынул после скандала, связанного с Камилой Валиевой. Особенно со стороны американцев. Например, Эшли Вагнер предложила очень категоричное решение проблемы борьбы с допингом.
«Я вижу только один выход: если в будущем на допинге попадается хоть один спортсмен — от следующей Олимпиады отстранена сразу вся страна. Потому что иначе получается, что все должны играть по правилам – кроме них», – сказала Вагнер.
Интересно, а Эшли в курсе, что американцы тоже не раз попадались на запрещённых веществах?
Интересно, а Эшли в курсе, что американцы тоже не раз попадались на запрещённых веществах?
Лицемерие Калаланг
«Допинг есть допинг, он должен автоматически приравниваться к наказанию. ВАДА должно подать апелляцию. КОНЕЦ», — написала Джессика Калаланг после решения ДАК РУСАДА оправдать Валиеву. Всё бы ничего, но американку тоже ловили на допинге в 2019 году, так что такие слова из её уст звучат лицемерно.
Калаланг удалось избежать дисквалификации благодаря тому, что она доказала, что запрещённое вещество содержалось в её косметике. Но ведь и по делу Валиевой ещё нет окончательного решения, может, и нашу фигуристку оправдают? Или только Джессика имеет право на такой исход?
«Ты дебил, что ли? Это просто аспирин». Нелепые высказывания фигуристов о допинге
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