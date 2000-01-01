«Ты дебил, что ли? Это просто аспирин». Нелепые высказывания фигуристов о допинге

Сотникова оклеветала саму себя

«Вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и всё это должно было быть… Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня всё было хорошо», — сказала Сотникова в интервью Tatarka FM.