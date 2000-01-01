Уникальная и многогранная. Что нужно знать о лучшей фигуристке Плющенко

Мечтает о долгой карьере, как у Костнер

«Мне так мама говорила — пойдёшь на три Олимпиады и будешь кататься до 30 лет. А что? Мне кажется, это реально. Каролина Костнер завершила карьеру после чемпионата мира в 2018 году — ей был 31 год. Теперь такой ориентир у меня», — делилась Муравьёва с «Матч ТВ».