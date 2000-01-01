Уникальная и многогранная. Что нужно знать о лучшей фигуристке Плющенко

Что нужно знать о лучшей фигуристке Плющенко
Софье Муравьёвой 4 августа исполнилось 17 лет. Сейчас она по праву считается одной из лучших фигуристок России. Однако три года назад Софья одиноко сидела в кике на первенстве России и не знала, что делать после отказа Тутберидзе.
Тренировалась в мороз на открытом катке
«Когда Соне было три года, у её дома строили каток «Янтарь». Набор детей открыли заранее, как и сами занятия.
«Помню, выходила на него в объёмной такой курточке, в штанах — и маленькими конёчками топ-топ (смеётся). Мама постоянно к себе подзывала — боялась за меня. Холодно было очень», — рассказывала Муравьёва «Матч ТВ».
«Помню, выходила на него в объёмной такой курточке, в штанах — и маленькими конёчками топ-топ (смеётся). Мама постоянно к себе подзывала — боялась за меня. Холодно было очень», — рассказывала Муравьёва «Матч ТВ».
Хотела попасть к Тутберидзе
Успехи Юлии Липницкой, Евгении Медведевой и Алины Загитовой очень вдохновляли Соню. В 13 лет она рискнула уйти из ЦСКА, где на тот момент занималась у Сергея Давыдова, и отправилась на стажировку в «Хрустальный».
«Несмотря на старания Сони, стажировка у Тутберидзе закончилась для неё отказом.
«У них более активные тренировки, интенсивные. Если девочкам в «Хрустальном» дают задание, они идут и делают его хоть полчаса, хоть час, хоть всю тренировку — пока не получится», — вспоминала Муравьёва на «Матч ТВ».
«У них более активные тренировки, интенсивные. Если девочкам в «Хрустальном» дают задание, они идут и делают его хоть полчаса, хоть час, хоть всю тренировку — пока не получится», — вспоминала Муравьёва на «Матч ТВ».
Выступала на соревнованиях без тренера
Ещё не известная в начале 2020-го, Соня внезапно прославилась на дебютном первенстве Росии. Болельщики с удивлением заметили, что талантливая девушка ожидала оценки после прокатов в одиночестве.
Пошла к Плющенко от безысходности
После карантина из-за пандемии коронавируса Соня с отчаянием поняла, что нельзя оставаться без тренера. В итоге она отправилась в «Ангелов Плющенко», не подозревая, что именно там достигнет успеха.
Коронный элемент — тройной аксель
Скрутить триксель на соревнованиях Соня впервые попробовала на пятом этапе Кубка России — 2021. Вставила его сразу в обе программы, но чисто сделать ни один не получилось.
Зато сегодня она стабильно прыгает тройной аксель — как сольно, так и в каскаде.
Зато сегодня она стабильно прыгает тройной аксель — как сольно, так и в каскаде.
Учит квады
В 2021 году Соня дважды заходила на четверной сальхов: на третьем и пятом этапах Кубка России. Эти попытки закончились падениями, и она сосредоточилась на стабилизации трикселя.
На тренировках Соня также пробовала четверной флип. Прыгала его пока только на удочке, но уверяет, что получается неплохо.
Вице-чемпионка России по прыжкам
Отсутствие стабильных квадов не помешало Соне забрать серебро первого чемпионата России по прыжкам. С одним, но уверенным и красивым тройным акселем она опередила почти всех квадисток. Уступила лишь Камиле Валиевой.
Мечтает о долгой карьере, как у Костнер
«Мне так мама говорила — пойдёшь на три Олимпиады и будешь кататься до 30 лет. А что? Мне кажется, это реально. Каролина Костнер завершила карьеру после чемпионата мира в 2018 году — ей был 31 год. Теперь такой ориентир у меня», — делилась Муравьёва с «Матч ТВ».
Главная надежда Плющенко
Софья Муравьёва — самая взрослая и самая успешная спортсменка Евгения Плющенко. За три года работы с ним она завоевала две бронзы первенства России, серебро и золото юниорского Гран-при, два серебра взрослого Гран-при России, серебро прыжкового турнира и оказалась в шаге от пьедестала на чемпионате России — 2023.
Сам Плющенко восхищается талантом Сони и отдаёт ей одни из лучших ролей в своих шоу.
«Очень много ролей у Сони, очень много. Потому что она в этом плане уникальная. Она может сыграть и белого лебедя в «Лебедином озере». Может сыграть, красоту навести, сделать ручки сюда. А потом сыграть маму Мари в «Щелкунчике». Она многогранная».
«Очень много ролей у Сони, очень много. Потому что она в этом плане уникальная. Она может сыграть и белого лебедя в «Лебедином озере». Может сыграть, красоту навести, сделать ручки сюда. А потом сыграть маму Мари в «Щелкунчике». Она многогранная».
Уникальная и многогранная. Что нужно знать о лучшей фигуристке Плющенко
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