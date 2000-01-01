Фигурное катание + гимнастика = комбо чемпионки?
У знаменитых фигуристок было гимнастическое прошлое, а у гимнасток – фигурное.
Алина Загитова
В шесть лет Алина начала заниматься гимнастикой и даже поставила программу: «Я стала спрашивать у мамы, почему мне ставят программу и как это поможет в фигурном катании. А мама отвечает, что мы бросили фигурное катание».
Мария Сотскова
До шести лет Мария занималась гимнастикой параллельно с фигурным катанием, но потом пришлось делать выбор: «Художественная гимнастика помогла мне как фигуристке — в пластике рук, в пластике корпуса, в той же растяжке».
Ксения Макарова
Чемпионка России и участница Олимпиады-2010 благодаря занятиям художественной гимнастикой приобрела хорошую растяжку и гибкость, что помогало ей в дальнейшей карьере на льду.
Камила Валиева
У Камилы есть третий юношеский разряд по художественной гимнастике: «Мне было года четыре, и я одновременно и художественной гимнастикой занималась, и фигурным катанием. Я даже помню эти старты, было волнительно».
Аделина Сотникова
В четыре года маленькая Аделина занималась гимнастикой, но затем заинтересовалась фигурным катанием – и тогда уже был сделан окончательный выбор.
Маргарита Мамун
В детстве Маргарита могла стать фигуристкой, но выбрала гимнастику: «В какой-то момент мама за меня испугалась. Очень много детей, лезвия коньков слишком близко к лицу, и летом, во время перерыва, она меня забрала».
Юлия Барсукова
Олимпийская чемпионка 2000 года по гимнастике в детстве занималась фигурным катанием, а после победы на Олимпиаде вновь встала на коньки – и даже выступала в ледовом шоу в паре с экс-супругом Денисом Самохиным.
Евгения Медведева
В 2023 году Женя рассказала, как её выгоняли с тренировок по гимнастике: «Все дети выполняли задания: ходили на мысочках, на пяточках, ручки наверх, бегали. В это время я в середине зала крутила ногами, руками, чем угодно, никого не слушала».
Фигурное катание + гимнастика = комбо чемпионки? Загитова, Мамун и другие прошли этот путь
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