«Туктамышева катается в удовольствие, и я пытаюсь это перенять». Кумиры наших юниоров

Софья Титова

Другая ученица Плющенко выбрала себе кумиров не в женском катании, а в мужском. «Среди женщин у меня как такового кумира и не было. У каждой фигуристки что-то отдельное нравится, а что-то не нравится. Вот в мужском одиночном катании у меня есть кумир — Нэйтан Чен. И раньше ещё Евгений Викторович был, потому что очень харизматичный и артистичный.