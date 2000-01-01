«Туктамышева катается в удовольствие, и я пытаюсь это перенять». Кумиры наших юниоров

Кумиры наших юных фигуристов
16 августа стартуют юниорские контрольные прокаты. Рассказываем, на кого равняются будущие чемпионы.
Алиса Двоеглазова
Ученица Тутберидзе нашла пример для подражания в своей группе. «Равняюсь на Анну Щербакову. Понравилось, как она передала эмоции на Олимпиаде: там она погрустила, там — улыбнулась. Очень интересно смотреть было», — признавалась Алиса.
Агата Петрова
Ученица Мишиных тоже вдохновляется своей коллегой по катку. «Мой кумир в спорте, естественно, Елизавета Туктамышева. Я стараюсь прыгать, как она. Лиза очень спокойно относится к стартам, катается в удовольствие, и я пытаюсь это перенять», — рассказывала Агата.
Вероника Жилина
Ученица Плющенко ещё в пять лет в одном из телевизионных репортажей называла себя же своей любимой фигуристкой. С тех пор ничего не изменилось — это Ника подтвердила на первенстве России.
Софья Титова
Другая ученица Плющенко выбрала себе кумиров не в женском катании, а в мужском. «Среди женщин у меня как такового кумира и не было. У каждой фигуристки что-то отдельное нравится, а что-то не нравится. Вот в мужском одиночном катании у меня есть кумир — Нэйтан Чен. И раньше ещё Евгений Викторович был, потому что очень харизматичный и артистичный.
Мария Гордеева
Бронзовый призёр первенства России равняется на двух очень разных одиночниц, которых объединяет общее качество. «Очень люблю наших фигуристов, да и не только наших. Но больше всего я бы выделила Женю Медведеву и Сашу Трусову за их стойкость, силу воли. Про них можно сказать: «Поставила цель и иду к ней».
Любовь Рубцова
Королева квадов является примером для подражания и для ученицы Василевского. «Кумир в фигурном катании из старших – Саша Трусова. Нравятся её характер и прыжки», — признавалась Люба.
Никита Сарновский
У подопечного Плющенко нет одного кумира, он ориентируется сразу на нескольких фигуристов: «Из россиян нравятся Макар Игнатов и Михаил Коляда, а из мировых звезд – Нэйтан Чен и Юма Кагияма».
Лев Лазарев
Ученика Давыдова вдохновил начать заниматься фигурным катанием Плющенко: мальчика восхитило выступление прославленного фигуриста на Олимпиаде-2014, и он тоже решил связать свою жизнь со льдом. Но равняется он на другого одиночника — Илью Малинина.
Арсений Федотов
Ученик Тутберидзе выбрал себе нетипичный пример для подражания. «Мой кумир в фигурном катании – француз Адам Сяо Хим Фа. Он в этом сезоне выиграл чемпионат Европы. Хочу прыгать и кататься, как он», — признавался Арсений.
Григорий Фёдоров
А вот победитель чемпионата России по прыжкам оказался неоригинален: «Кумир — Нэйтан Чен. Он эталон».
«Туктамышева катается в удовольствие, и я пытаюсь это перенять». Кумиры наших юниоров
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