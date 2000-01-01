«Вспомнила, что для MAXIM позировала». Огненные летние фото наших фигуристок

Огненные летние фото российских фигуристок🔥
Наши спортсменки очень ярко провели летние месяцы, что отразилось в их лентах в соцсетях: девушки не скупились на фото в эффектных образах! Собрали для вас лучшие летние снимки наших фигуристок.
Елизавета Туктамышева
Лиза очень много путешествовала этим летом! Начала с Мексики, где проходили мастер-классы Алексея Мишина. В промежутках между работой на льду фигуристка успевала сходить на пляж.
Не улетела Лиза без красивых фото и со сборов в Турции.
А сейчас Лиза находится в Сочи, где катается в шоу и параллельно готовится к сезону. Но и, конечно, находит время, чтобы насладиться летом.
Евгения Медведева
Женя провела волшебный отпуск на Мальдивах. Фотографии фигуристки со знаменитого курорта — просто загляденье! «Вспомнила, что для MAXIM позировала когда-то», — так подписала Медведева этот снимок.
Не все оценили фото Жени в купальнике. «В предыдущих постах ущемились от наготы, поэтому я надела кофту для вас», — сыронизировала Медведева.
Однако куда больший ажиотаж вызвали снимки Жени для эффектной фотосессии с осветлёнными бровями.
Алина Загитова
У Алины этим летом появилось новое хобби — вейксёрфинг.
Фигуристка очень эффектно выглядит в спортивном боди, но ещё более ошеломительно она смотрится в вечерних нарядах. Самый обсуждаемый выход случился на VK Fest.
Александра Трусова
Саша отдохнула в Таиланде и поделилась невероятно тёплым фото на закате, от которого захватывает дух.
Анна Щербакова
Аня этим летом посетила Париж. Конечно же, без стильных снимков на фоне Эйфелевой башни не обошлось.
В очень эффектном образе Щербакова предстала на презентации бренда.
Виктория Синицина
Фото Вики в купальнике — отдельный вид искусства!
Синицина всё лето работает в шоу в Сочи, но про отдых не забывает. Фигуристка регулярно ходит на море.
Александра Бойкова
Саша предпочла отдых на Мальдивах.
А после возвращения с юга продолжила изучать свой родной Питер.
Елизавета Худайбердиева
Лиза — ещё одна фигуристка, которая решила отдохнуть на Мальдивах.
В жизни Худайбердиевой за это лето много чего изменилось и, как и любая девушка, она не могла не отметить новый период жизни новой причёской.
«Вспомнила, что для MAXIM позировала». Огненные летние фото наших фигуристок
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