Дети каких звёзд занимаются фигурным катанием?
В списке знаменитые актёры и актрисы, комики, певцы, тренеры и бизнесмены.
Доминик Джокер и Мартин Бреславский
Сын известного российского певца тренируется у Сергея Рослякова и выступает в парном катании вместе с Марией Симоновой. В этом сезоне Симонова/Бреславский выступили на контрольных прокатах лучших юниоров страны.
Дмитрий Позов и Савина Позова
Дочь известного комика встала на коньки в 2019 году, причём сама попросила записать её в секцию фигурного катания.
Роман Ротенберг и Арина Ротенберг
Дочь главного тренера петербургского СКА и первого вице-президента ФХР уже давно занимается фигурным катанием и даже появлялась на льду вместе с Алиной Загитовой.
Борис Смолкин и Глеб Смолкин
Сын знаменитого актёра добрался до Олимпийских игр вместе со своей партнёршей Дианой Дэвис. А начинался спортивный путь Глеба на катке в Петербурге, в группе Кирилла Давыденко.
В «Ангелах Плющенко» занимались дочь Стаса Михайлова…
Пятилетняя Маша стала одной из первых учениц академии после её открытия в 2017 году.
…и дочь Филиппа Киркорова
Аллу-Викторию тоже отдавали на фигурное катание — по признанию знаменитого папы, она просто была влюблена в Плющенко. В Плющенко-старшего! Но из-за боязни травм девочку забрали из школы.
Кто ещё?
Фигурным катанием занимались дочери известных актрис Надежды Михалковой, Виктории Исаковой, Ирины Пеговой.
«Алла-Виктория влюбилась в Плющенко». Как дети знаменитостей занимаются фигурным катанием?
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