Кто такая Алина Горбачёва? Она не боялась брать «Круэллу» и обыгрывала учениц Тутберидзе

Кто такая Алина Горбачёва?
Фигуристка в прошлом сезоне успешно ворвалась в топ сборной и выиграла главный турнир года по юниорам.
Алина родилась 23 июля 2007 года в Краснодаре. Заниматься фигурным катанием она начала достаточно поздно – в семь лет, но благодаря упорству и желанию смогла нагнать сверстниц.
У кого тренируется Алина?
Тренером фигуристки уже долгое время является Софья Федченко. Алина сначала ездила в Москву, а затем перебралась в столицу с мамой, чтобы продолжать тренировки. Через какое-то время Алина для удобства переехала к тренеру.
Попадание в сборную
В сезоне-2021/2022 Алина впервые преодолела отметку в 200 баллов по сумме двух программ, а также приземлила квад на соревнованиях.Также она попала в топ-3 на первенстве России старшего возраста и отобралась в сборную России.
Когда Алина стала известна?
Сезон-2022/2023 стал для Алины по-настоящему прорывным. Ещё на юниорских контрольных прокатах возник шум из-за её короткой программы «Круэлла»: часть болельщиков увидели сходство с олимпийской произвольной Александры Трусовой.
Первые взрослые успехи
На первом взрослом этапе Гран-при России в Москве Алина стала четвёртой, в Перми она уже стала третьей. На дебютном взрослом чемпионате России Горбачёва заняла девятое место.
Победа в команде Загитовой
В январе 2023 года Алина выступила на Кубке Первого канала в составе команды олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В произвольной программе фигуристка пошла на два четверных, но с одного из прыжков упала.
Первое большое золото
В феврале 2023 года в Перми Алина выиграла первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Впервые за девять последних сезонов золото этого турнира взяла фигуристка не из группы Тутберидзе.
Финал Гран-при и приглашение в шоу
Сезон Алина завершила на финале взрослой серии Гран-при. В произвольной программе она приземлила два четверных сальхова и попала в топ-6. Весной спортсменка каталась в шоу Ильи Авербуха.
Новый сезон
Новый сезон Алина должна была начать на юниорских контрольных прокатах, но из-за травмы ноги присутствовала в Новогорске только на тренировках.
Кто такая Алина Горбачёва? Она не боялась брать «Круэллу» и обыгрывала учениц Тутберидзе
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