Кто такая Алина Горбачёва? Она не боялась брать «Круэллу» и обыгрывала учениц Тутберидзе

У кого тренируется Алина?

Тренером фигуристки уже долгое время является Софья Федченко. Алина сначала ездила в Москву, а затем перебралась в столицу с мамой, чтобы продолжать тренировки. Через какое-то время Алина для удобства переехала к тренеру.