Лифчик Степановой, «голое» платье Косторной. Самые яркие костюмы контрольных прокатов!

Самые яркие костюмы фигуристов на контрольных прокатах
Не зря говорят, что «по одёжке встречают». Пока спортсмены не вкатали новые программы, они удивляли в «Мегаспорте» креативными, а зачастую весьма эпатажными нарядами. Елизавета Худайбердиева с удовольствием выступала в симпатичном купальнике!
«Голое» платье Косторной
В программе «50 оттенков серого» Алёна решила шокировать публику платьем с имитацией голого тела. Муж и партнёр фигуристки Георгий Куница наверняка остался очень доволен!
Комбинезон Бояринцевой
Парница Дарья Бояринцева выбрала для короткой сексуальный чёрный комбинезон. Фишка костюма — крупная сетка из ткани на правой ноге.
Платье с надписями Туктамышевой
Серо-чёрное платье Лизы для новой постановки не только расписано словами, но и содержит секрет. В финале проката она вытаскивает из него алую ленту, напоминающую кровь.
Клоун Семененко
Джокер на груди Жени в элегантном костюме так и притягивает взгляды! А ещё намекает, что в новой короткой программе спортсмен перевоплощается в клоуна.
Бальный наряд Акатьевой
«Нежнятина!» — сказала бы Татьяна Тарасова о платье Сони, если бы комментировала контрольные прокаты. Удивительно прекрасный и воздушный наряд сделал из девушки настоящую принцессу в программе «Маскарад».
Бюстгальтер Степановой
Вернувшись на соревнования после беременности, Саша сразу продемонстрировала шикарную фигуру. Надела салатовый бюстгальтер и устроила огненные танцы на льду.
Костюм Майкла Джексона Петросян
В новой короткой программе Аделия демонстрирует женскую версию известного поп-идола. Знаменитый красный пиджак и сверкающие перчатки — на месте!
Пиджак-книга Мозалёва
Две постановки Андрея — это история падшего Ангела в двух томах. Пиджак-трансформер позволяет фигуристу открывать и закрывать эту книгу.
Красное платье Валиевой
Красная тема в короткой под песню I see red, конечно, требовала особого наряда для Камилы. В новом платье она — невероятная роковая красотка!
Белый пиджак Хаврониной
Ира — девушка смелая. Без оглядки ушла от Дарио Чиризано посреди прошлого сезона и теперь штурмует старты с Нарижным. Экстремально сексуальный пиджак Иры точно поможет им выделиться в жёсткой конкурентной борьбе.
Купальник Худайбердиевой
Лиза — ещё более отважная. В новом ритм-танце она зажигает в симпатичном чёрном купальнике. Снизить градус эпатажа она попыталась прозрачной набедренной повязкой. Получилось или нет — решайте сами.
Вид сзади у костюма даже интереснее. Мужская половина обязательно оценит!
Рокерсий прикид Морозов/Ерёменко
Аннабель и Игорь кайфуют в ритм-танце под хит группы Queen и сами выглядят как звёздные рокеры!
Зеркальный наряд Шанаевой
Максимальный уровень блеска, чтобы все видели, кто здесь дива 80-х! Сверкающий костюмчик из топа и юбки — отличная находка для красавицы Лизы.
Индийские мотивы Акоповой
Карина оказалась бесподобна в роли индианки! Традиционная кофточка чоли и точка на лбу: парница с командой продумали каждую мелочь.
Ультрамини Валиевой
В образе Чёрной пантеры Камила роскошна! Её супергероиня разделывается с прыжками в ультрамини и длинных чёрных перчатках.
Робот Самарина
Сколько раз Александра критиковали, называя роботом — не перечесть. Фигурист поприслушался и обернул себе всё на пользу. А заодно покорил болельщиков весёлой постановкой под Crazy frog.
Белоснежка Леонтьева и охотник Горелкина
Сказочный произвольный танец потребовал от молодого танцевального дуэта и сказочных костюмов. Но не милых по мотивам детских книжек, а современных и мрачных из фильма.
Двойное платье Мироновой
Для постановки под саундтрек из драмы «Формула воды» Кате сшили необычное платье по мотивам наряда главной героини. Пока она исполняет различные элементы в дуэте с Евгением Устенко, летящая ткань струится подобно воде.
Лифчик Степановой, «голое» платье Косторной. Самые яркие костюмы контрольных прокатов!
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