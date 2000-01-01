Лифчик Степановой, «голое» платье Косторной. Самые яркие костюмы контрольных прокатов!

Самые яркие костюмы фигуристов на контрольных прокатах

Не зря говорят, что «по одёжке встречают». Пока спортсмены не вкатали новые программы, они удивляли в «Мегаспорте» креативными, а зачастую весьма эпатажными нарядами. Елизавета Худайбердиева с удовольствием выступала в симпатичном купальнике!