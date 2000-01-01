«Нам тяжело на душе». Дарио Чиризано лишился второй партнёрши за полгода

Прощание

«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе. Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнёров, а в качестве хороших друзей,» — написал Дарио.