Чиризано лишился второй партнёрши за полгода
Пара Дарио Чиризано/Дениса Цимлова официально распалась. Наш перспективный фигурист теряет уже вторую партнёршу за полгода. Может, это к лучшему?
Первый удар
Весной 2023 года развалился дуэт Дарио Чиризано/Ирина Хавронина. Пара каталась вместе более пяти лет и даже выиграла юношеские Олимпийские игры. Но Ирина решила прекратить сотрудничество с Дарио, чтобы уйти к своему бойфренду Дэвиду Нарижному.
Второй удар
Довольно быстро Чиризано нашёл себе новую партнёршу — чешку Денису Цимлову. Вместе дуэт тренировался в лучшей школе Канады. Но 22 сентября пара заявила о прекращении совместной работы.
Прощание
«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе. Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнёров, а в качестве хороших друзей,» — написал Дарио.
Может, к лучшему?
По инсайдам, Чиризано уже скатывается с Викторией Кагановской, чей дуэт с Валерием Ангелополом недавно скандально распался. Сама фигуристка информацию опровергла.
Соперник Дарио
Ещё один претендент на место партнёра Кагановской — Максим Некрасов, дуэт которого с Елизаветой Пасечник распался недавно.
«Нам тяжело на душе». Дарио Чиризано лишился второй партнёрши за полгода
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