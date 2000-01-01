Свадебный бум набирает обороты! Какие фигуристы уже поженились, а кто ещё собирается?

Свадебный бум в фигурке набирает обороты!
Вспоминаем, кто из фигуристов уже сыграл церемонию бракосочетания в этом году, и рассказываем, кто это сделает в ближайшее время.
Елена Радионова
В начале лета Елена Радионова вышла замуж за футболиста Константина Кучаева. Спортсмены расписались в «Барвихе», а затем устроили шикарное торжество.
Даниил Глейхенгауз
Роскошной свадьбой отметился и Даниил Глейхенгауз, обручившийся с журналисткой Ольгой Паутовой. Торжество посетила чуть ли не вся элита фигурного катания! Кстати, букет невесты поймала Алина Загитова. Может, скоро мы увидим ещё и свадьбу олимпийской чемпионки?
Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас
Адриан сделал предложение Мэдисон ещё в 2018 году, но пожениться пара решила только спустя пять лет. Фигуристы сыграли шикарную свадьбу в Барселоне, позвав туда своих многочисленных одногруппников из монреальской академии. А на следующий день молодожёны посетили концерт Бейонсе!
Алёна Косторная и Георгий Куница
А эти фигуристы со свадьбой тянуть не стали. Гоша сделал предложение Алёне 15 мая, и уже 12 августа фигуристы поженились. Спортсмены устроили милый праздник в стиле «Сумерек», на который позвали своих самых близких.
Юдзуру Ханю
Двукратный олимпийский чемпион удивил всех и женился тайно. Ханю сообщил о важном событии в своей жизни 4 августа, но абсолютно никаких подробностей не дал. Кто оказался избранницей Юдзуру — большая загадка.
Елена Ильиных
Олимпийская чемпионка получила предложение руки и сердца от артиста балета Сергея Полунина в мае 2022 года и вовсю готовится к свадьбе. Однако когда состоится торжество — пока неизвестно.
Мэдисон Чок и Эван Бэйтс
Американские фигуристы этим летом отметили годовщину своей помолвки, но играть свадьбу пока не спешат. Впереди у Чок и Бэйтса важный сезон в ранге чемпионов мира.
Тесса Вирту
Тесса Вирту обручилась с хоккеистом Морганом Райлли в 2022 году. О подготовке к свадьбе фигуристка пока не распространяется.
Полина Эдмундс
Совсем недавно предложение руки и сердца получила американка Полина Эдмундс. Сколько же ещё красивых свадеб ждёт болельщиков фигурного катания!
Свадебный бум набирает обороты! Какие фигуристы уже поженились, а кто ещё собирается?
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