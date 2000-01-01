Свадебный бум набирает обороты! Какие фигуристы уже поженились, а кто ещё собирается?

Мэдисон Хаббелл и Адриан Диас

Адриан сделал предложение Мэдисон ещё в 2018 году, но пожениться пара решила только спустя пять лет. Фигуристы сыграли шикарную свадьбу в Барселоне, позвав туда своих многочисленных одногруппников из монреальской академии. А на следующий день молодожёны посетили концерт Бейонсе!