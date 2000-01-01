Костомаров показал, как тренируется в бассейне
Роман Костомаров продолжает удивлять всех своими физическими возможностями и силой воли. На этот раз олимпийский чемпион показал, как плавает в протезах. Настоящий боец!
Новый вид тренировок
«Идем, бежим, а теперь и плывём. Только вперёд!» — написал Костомаров под видео с тренировки в бассейне.
«Только вперёд!» Костомаров показал, как тренируется в бассейне
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