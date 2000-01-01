Остался в России и начинает с триумфа. Как фигурист Савосин покорил всех на Гран-при

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Триумфальное возвращение Савосина на Гран-при
Триумфальное возвращение Савосина на Гран-при
Роман брал паузу в карьере, но затем вернулся на лёд и сразу задал высокую планку. А ведь спортсмена могли увидеть в сборной Казахстана!
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Несколько лет назад Роман Савосин привлекал к себе гораздо больше внимания, нежели сейчас. На юниорском уровне фигурист выделялся среди своих коллег. Он даже завоевал серебро на чемпионате мира — 2019.
Несколько лет назад Роман Савосин привлекал к себе гораздо больше внимания, нежели сейчас. На юниорском уровне фигурист выделялся среди своих коллег. Он даже завоевал серебро на чемпионате мира — 2019.
Хорошие показатели были у спортсмена и в юниорской серии Гран-при: он регулярно попадал на пьедестал. Однако с переходом на взрослый уровень у Савосина начались проблемы.
Хорошие показатели были у спортсмена и в юниорской серии Гран-при: он регулярно попадал на пьедестал. Однако с переходом на взрослый уровень у Савосина начались проблемы.
Роман резко сдал, а причиной тому стала травма. На внутренних стартах фигурист показывал неудовлетворительный результат. На чемпионате страны в 2022 году он занял лишь 15-е место.
Роман резко сдал, а причиной тому стала травма. На внутренних стартах фигурист показывал неудовлетворительный результат. На чемпионате страны в 2022 году он занял лишь 15-е место.
Ученик Алексея Четверухина принял непростое решение и взял паузу в карьере на полгода. В это время он проводил мастер-классы в Казахстане, что спровоцировало слухи о его переходе в другую сборную.
Ученик Алексея Четверухина принял непростое решение и взял паузу в карьере на полгода. В это время он проводил мастер-классы в Казахстане, что спровоцировало слухи о его переходе в другую сборную.
Оказалось, возможность сменить спортивное гражданство у Савосина и правда была, но Роман предпочёл остаться в России и готовиться к этапам Гран-при на внутренней арене.
Оказалось, возможность сменить спортивное гражданство у Савосина и правда была, но Роман предпочёл остаться в России и готовиться к этапам Гран-при на внутренней арене.
«Переход в Казахстан не планировался. Возможность, наверное, была, но, как видите, я в России катаюсь», — решительно сказал фигурист, навсегда закрыв вопрос о переезде в другую страну.
«Переход в Казахстан не планировался. Возможность, наверное, была, но, как видите, я в России катаюсь», — решительно сказал фигурист, навсегда закрыв вопрос о переезде в другую страну.
Первым стартом для спортсмена стал этап «Край Курая», где он сенсационно стал первым в короткой программе. Савосин набрал более 100 баллов, чисто исполнив четверной тулуп в каскаде, четверной сальхов и тройной аксель.
Первым стартом для спортсмена стал этап «Край Курая», где он сенсационно стал первым в короткой программе. Савосин набрал более 100 баллов, чисто исполнив четверной тулуп в каскаде, четверной сальхов и тройной аксель.
Роман и не планирует понижать планку — будет любопытно посмотреть на его произвольную программу, ведь фигурист в теории может добавить к указанному набору четверной флип. Ждём его выступления!
Роман и не планирует понижать планку — будет любопытно посмотреть на его произвольную программу, ведь фигурист в теории может добавить к указанному набору четверной флип. Ждём его выступления!
Остался в России и начинает с триумфа. Как фигурист Савосин покорил всех на Гран-при
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