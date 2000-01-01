Главные медали и титулы Туктамышевой
Несмотря на три пропуска Олимпиады, Лиза смогла завоевать немало крупных наград. Рассказываем, когда и как это было.
Золото чемпионата России — 2013
На национальных чемпионатах Императрица начала феерить, когда ей было ещё 12 лет. Тогда она взяла серебро, а через год – бронзу. Но первое единственное золото покорилось ей в сезоне-2012/2013.
Бронза чемпионата Европы — 2013
Эта награда позволила Туктамышевой отобраться на европейское первенство, где фигуристка смогла стать третьей. За год до Олимпиады Лиза была великолепна, но на главный старт четырёхлетия она не отобралась.
Золото чемпионата Европы — 2015
Зато после соревнований в Сочи сильнее ученицы Алексея Мишина не было. Спортсменка обошла Елену Радионову на чемпионате Европы с рекордом по сумме баллов обеих программ.
Золото чемпионата мира — 2015
Свой успех Туктамышева повторила и на мировом первенстве в Шанхае. Там она впервые включила в короткую программу тройной аксель, ставший впоследствии её визитной карточкой.
Золото финала Гран-при — 2015
В этом же сезоне у Лизы была ещё одна весомая победа — в финале Гран-при. На тот момент спортсменка стала второй одиночницей после Ирины Слуцкой, выигравшей финал Гран-при, ЧЕ и ЧМ в один год.
Серебро чемпионата мира — 2021
Прошло немало времени, прежде чем Туктамышева вновь оказалась на пьедестале чемпионата мира. Но зато какое достижение! Серебро в эпоху квадисток — Лиза доказала, что возраст ей не помеха.
Золото командного чемпионата мира — 2021
Затем фигуристка отправилась вместе со сборной России на командный чемпионат мира, где вместе с товарищами обеспечила стране первое золото с этого турнира.
Бронза чемпионата России — 2023
Последняя медаль по счёту, но не по значимости — это бронза с национального чемпионата — 2023. Лиза показала на собственном примере, что можно быть топом и после 20 лет. А именно столько она в спорте.
Больше 20 лет в спорте. Какие медали и титулы выиграла Туктамышева за это время?
Читайте также
Триумфальное возвращение Савосина на Гран-при
Костомаров показал, как тренируется в бассейне
Свадебный бум в фигурке набирает обороты!
Чиризано лишился второй партнёрши за полгода
Яркие костюмы фигуристов на контрольных прокатах
Как фигуристок узнают на улицах?
Грассль нарушил антидопинговые правила в России
Грассль ушёл от Тутберидзе. Чего он с ней добился?
Дети звёзд в фигурном катании
Скандально распалась пара Кагановская/Ангелопол!
Трусова прервала регулярные тренировки
Всё о карьере пропавшей фигуристки Горбачёвой
Огненные летние фото наших фигуристок🔥
Новые программы фигуристов под русскую музыку
Кондратюк прыгнул десять трикселей подряд!
На каких фигуристов равняются наши юниоры?