Переломы, повреждения от конька и не только. Эпидемия травм в фигурном катании!

Ксения Синицына

Ксюша снялась с этапа Гран-при в Омске из-за перелома плюсневой кости стопы. С этой травмой она каталась ещё в произвольной на контрольных прокатах после того, как пробила коньком стопу на тренировке. Однако тогда было неизвестно, что повреждение настолько серьёзное.