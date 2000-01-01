Переломы, повреждения от конька и не только. Эпидемия травм в фигурном катании!

Эпидемия травм в фигурном катании!
Сезон у наших фигуристов только начался, но многие уже пропускают соревнования из-за травм или стараются успеть восстановиться к стартам.
Софья Акатьева
У чемпионки России в женском одиночном летом диагностировали стрессовый перелом стопы. Соня успела подготовиться к контрольным прокатам, но снялась с произвольной, а позже и с этапа Гран-при в Омске.
Анастасия Мухортова
Пара Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев пропустила контрольные прокаты из-за травмы партнёрши. У Насти были стрессовый перелом таранной кости и проблемы со связкой. Сейчас фигуристка уже возобновила тренировки.
Вероника Яметова
Ника пробила ногу коньком и не успела восстановиться до контрольных прокатов. Ожидается, что она примет участие в третьем этапе Гран-при России, который пройдёт в Красноярске.
Ксения Синицына
Ксюша снялась с этапа Гран-при в Омске из-за перелома плюсневой кости стопы. С этой травмой она каталась ещё в произвольной на контрольных прокатах после того, как пробила коньком стопу на тренировке. Однако тогда было неизвестно, что повреждение настолько серьёзное.
Дарья Садкова
15-летняя воспитанница Тутберидзе вынуждена была отсрочить дебют во взрослых из-за травмы голеностопа. Увидим ли мы её на этапе Гран-при в Красноярске — загадка.
Юлия Артемьева
Парники Юлия Артемьева и Алексей Брюханов пропустили контрольные прокаты по медицинским показаниям партнёрши. До этого Юлия долго боролась с больной спиной, и теперь фигуристы собираются приехать на этап Гран-при в Омске.
Анастасия Зинина
Настя внезапно снялась с первого этапа Гран-при из-за обострения прошлогодней травмы. Её тренер Юлия Лавренчук сообщила, что речь идёт о проблеме с нервом, и одиночница уже потихоньку входит в тренировочный режим.
Майя Хромых
Майя Хромых очень порадовала болельщиков появлением на контрольных прокатах, но вскоре пропала из списка участников первого этапа Гран-при. Причина — «по медицинским показаниям» — вызывает тревогу.
Артём Ковалёв
Артём рассказал в соцсетях, что полностью пропустит этот сезон из-за перелома ноги, который получил после неудачного падения с четверного тулупа. 12 октября спортсмена прооперировали, но он не унывает и обещает вернуться через год.
Вероника Жилина
Звёздная воспитанница Плющенко снялась с этапа Гран-при в Омске буквально за сутки до короткой программы. Причина неутешительна — травма. А ведь Ника, владеющая несколькими ультра-си, могла выиграть золото.
Переломы, повреждения от конька и не только. Эпидемия травм в фигурном катании!
Читайте также
Главные медали и титулы Туктамышевой
Триумфальное возвращение Савосина на Гран-при
Костомаров показал, как тренируется в бассейне
Свадебный бум в фигурке набирает обороты!
Чиризано лишился второй партнёрши за полгода
Яркие костюмы фигуристов на контрольных прокатах
Как фигуристок узнают на улицах?
Грассль нарушил антидопинговые правила в России
Грассль ушёл от Тутберидзе. Чего он с ней добился?
Дети звёзд в фигурном катании
Скандально распалась пара Кагановская/Ангелопол!
Трусова прервала регулярные тренировки
Всё о карьере пропавшей фигуристки Горбачёвой
Огненные летние фото наших фигуристок🔥
Новые программы фигуристов под русскую музыку
Кондратюк прыгнул десять трикселей подряд!