Косторная хочет стать новым секс-символом?
Стиль Алёны становится всё более раскрепощённым.
В короткой программе на контрольных прокатах Косторная произвела фурор «голым» платьем. К сожалению, судьи сочли наряд слишком открытым и попросили заменить.
Алёна послушалась и на Гран-при в Омске выступила уже в новом платье. Изумрудное мини с разрезом на юбке получилось не менее сексуальным.
В произвольной программе Косторная выступает в стильном облегающем комбинезоне. Новые наряды Алёны — настоящий пожар!
Стиль фигуристки трансформируется и становится всё более раскрепощённым. Хотя и до этого сезона у Алёны были жгучие выходы. Чего стоит только платье для номера «Харли Квинн»!
Роскошно выглядела Косторная и в образе для «Малагеньи».
Платье для номера «Там нет меня» — невероятно чувственное!
У Косторной есть все шансы, чтобы стать новым секс-символом российского фигурного катания. Раньше этот титул негласно принадлежал Елизавете Туктамышевой.
Косторная хочет стать новым секс-символом фигурного катания? Костюмы Алёны — это пожар
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