Пожар на льду от Загитовой! Самые яркие фото с открытия Гран-при в Красноярске

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Самые яркие фото с открытия Гран-при в Красноярске!
Самые яркие фото с открытия Гран-при в Красноярске!
На церемонии открытия соревнований в Красноярске едва не растаял лёд от проката Алины Загитовой. Смотрим самые эффектные кадры с показательных выступлений!
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Алина Загитова
Алина Загитова
В Красноярске Алина во второй раз выступила с новой показательной программой под песню I Feel Like I'm Drowning.
Фигуристка уверенно приземлила тройной флип и будто обрела после этого крылья.
Фигуристка уверенно приземлила тройной флип и будто обрела после этого крылья.
Воспитанница Этери Тутберидзе наслаждалась своим катанием и грациозно выполняла каждое па.
Воспитанница Этери Тутберидзе наслаждалась своим катанием и грациозно выполняла каждое па.
Прирождённое чувство позы Алина демонстрировала на протяжении всего номера.
Прирождённое чувство позы Алина демонстрировала на протяжении всего номера.
В глазах олимпийской чемпионки полыхал огонь чувств: удивительно, что лёд не растаял от такой бешеной энергетики!
В глазах олимпийской чемпионки полыхал огонь чувств: удивительно, что лёд не растаял от такой бешеной энергетики!
Алина не каталась, а дышала в показательном номере. Каждый миг достоин запечатления в картине.
Алина не каталась, а дышала в показательном номере. Каждый миг достоин запечатления в картине.
Даниил Глейхенгауз явно очень постарался, чтобы его подопечная предстала в его постановке во всей красе.
Даниил Глейхенгауз явно очень постарался, чтобы его подопечная предстала в его постановке во всей красе.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Наш знаменитый танцевальный дуэт тоже порадовал в Красноярске ярким и очень эмоциональным выступлением.
Между Викой и Никитой всегда невероятная «химия»! И неудивительно, ведь они пара не только на льду, но и в жизни.
Между Викой и Никитой всегда невероятная «химия»! И неудивительно, ведь они пара не только на льду, но и в жизни.
Когда партнёры так тонко чувствуют друг друга, происходит настоящая магия.
Когда партнёры так тонко чувствуют друг друга, происходит настоящая магия.
Пожар на льду от Загитовой! Самые яркие фото с открытия Гран-при в Красноярске
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