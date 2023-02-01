Секс и провокация — тренд сезона?
Фигуристки явно собрались растопить лёд своими жгучими образами.
Алёна Косторная
Чемпионка Европы произвела фурор не только своим переходом в пары, но и раскрепощённым стилем. В короткой программе Алёна собиралась выступать в «голом» платье, но судьи этого не оценили.
Замена провокационному костюму получилась не менее сексуальная. Корсет остался, но теперь он покрыт зелёной сеткой.
Елизавета Шанаева
Корсет в своём образе использует и Елизавета Шанаева. В произвольном танце фигуристка катается в облегающем комбинезоне.
Александра Степанова
Великолепную фигуру после родов демонстрирует Александра Степанова. В ритм-танце фигуристка выступает в образе, вдохновлённом американской супермоделью: «Посмотрели показ Versace и решили, что Синди Кроуфорд прекрасно там выглядит. И перенесли это на лёд».
Елизавета Худайбердиева
Чемпионка России выбрала очень дерзкий образ для ритм-танца. Топ-корсет и прозрачная мини-юбка — невероятное сочетание!
Дарья Бояринцева
Эпатирует в этом сезоне и Дарья Бояринцева. Фигуристка-парница в короткой программе выступает в необычном комбинезоне без одной штанины.
Луна Хендрикс
На международном уровне за пожар на льду отвечает Луна Хендрикс. Только посмотрите, какой костюм она приготовила для короткой программы!
Не проигрывает по впечатлению Луна и в произвольной. Полупрозрачный комбинезон подчёркивает все достоинства фигуры спортсменки.
Анастасия Губанова
Даёт жару в этом сезоне и действующая чемпионка Европы. В короткой программе Губанова выступает в очень соблазнительном комбинезоне.
Мэдисон Чок
Как всегда великолепна на льду чемпионка мира Мэдисон Чок! Дерзкий костюм для ритм-танца явно вдохновлён стилем Фредди Меркьюри.
Юка Орихара
Финская же фигуристка позаимствовала стиль Мадонны. Смелый купальник и рваные колготки — Юка выглядит как настоящая поп-дива!
Секс и провокация — тренд сезона? Самые огненные костюмы фигуристок
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