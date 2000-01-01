«Юбку забыла надеть?» Провокационный образ Загитовой на премии навёл много шума

«Наряд шили специально для этой премии. Для меня такое впервые, когда я так тщательно готовлюсь к мероприятию и подбираю образ совершенно с нуля. Подготовилась буквально за полтора дня, потому что у меня очень много загрузки в плане работы. Как-то так получилось. Не знаю, хорошо?» – рассказала Загитова.