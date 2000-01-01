«Юбку забыла надеть?» Провокационный образ Загитовой на премии навёл много шума

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Провокационный образ Загитовой навёл много шума
Провокационный образ Загитовой навёл много шума
На премии журнала VOICE «Главные лица» фигуристка предстала в откровенном платье с корсетом и прозрачной юбкой из кружева. Образ дополняли перчатки и массивные украшения.
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На некоторых кадрах Алина появилась в длинной роскошной шубе.
На некоторых кадрах Алина появилась в длинной роскошной шубе.
«Наряд шили специально для этой премии. Для меня такое впервые, когда я так тщательно готовлюсь к мероприятию и подбираю образ совершенно с нуля. Подготовилась буквально за полтора дня, потому что у меня очень много загрузки в плане работы. Как-то так получилось. Не знаю, хорошо?» – рассказала Загитова.
«Наряд шили специально для этой премии. Для меня такое впервые, когда я так тщательно готовлюсь к мероприятию и подбираю образ совершенно с нуля. Подготовилась буквально за полтора дня, потому что у меня очень много загрузки в плане работы. Как-то так получилось. Не знаю, хорошо?» – рассказала Загитова.
Провокационный наряд Алины навёл очень много шума. Кто-то оказался в восторге от смелого образа олимпийской чемпионки, а кто-то же жёстко раскритиковал фигуристку. «Юбку забыла надеть?» — подшучивают в соцсетях.
Провокационный наряд Алины навёл очень много шума. Кто-то оказался в восторге от смелого образа олимпийской чемпионки, а кто-то же жёстко раскритиковал фигуристку. «Юбку забыла надеть?» — подшучивают в соцсетях.
Помимо Загитовой, премию журнала VOICE посетила Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка 2022 года выбрала более скромный наряд — элегантное белое платье в пол и броское колье с чёрной розой. Получилось очень утончённо!
Помимо Загитовой, премию журнала VOICE посетила Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка 2022 года выбрала более скромный наряд — элегантное белое платье в пол и броское колье с чёрной розой. Получилось очень утончённо!
Несмотря на контрастность костюмов, девушки провели премию в компании друг друга. «Мы сегодня с Алиной «инь и ян», — сказала Щербакова.
Несмотря на контрастность костюмов, девушки провели премию в компании друг друга. «Мы сегодня с Алиной «инь и ян», — сказала Щербакова.
«Юбку забыла надеть?» Провокационный образ Загитовой на премии навёл много шума
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