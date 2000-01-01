«Жирное» катание в самом хорошем смысле». Боброва — эмоционально о прокате Валиевой

«Жирное» катание Камилы Валиевой

Ведущая подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва в новом выпуске эмоционально прокомментировала выступление Валиевой.

Смотрите отрывок в нашей «сториз», а ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!