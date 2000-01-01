«Жирное» катание Камилы Валиевой
Ведущая подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва в новом выпуске эмоционально прокомментировала выступление Валиевой.
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Смотрите отрывок в нашей «сториз», а ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!
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«Жирное» катание в самом хорошем смысле». Боброва — эмоционально о прокате Валиевой
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