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«Жирное» катание Камилы Валиевой
«Жирное» катание Камилы Валиевой
Ведущая подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва в новом выпуске эмоционально прокомментировала выступление Валиевой.
Смотрите отрывок в нашей «сториз», а ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!
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Смотрите <a href="https://www.championat.com/video/262370-4-e-etapy-gp-kazus-valievoj-magiya-muravyovoj-hod-konkom-47/">полный выпуск</a> № 47 подкаста «Ход коньком» на сайте
Смотрите полный выпуск № 47 подкаста «Ход коньком» на сайте
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«Жирное» катание в самом хорошем смысле». Боброва — эмоционально о прокате Валиевой
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