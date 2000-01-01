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«Наши судьи могли закрыть на это глаза? Могли»
«Наши судьи могли закрыть на это глаза? Могли»
Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков разобрали, как судили прокат Камилы Валиевой.
Смотрите отрывок в нашей «сториз», а ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!
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Смотрите <a href="https://www.championat.com/video/262370-4-e-etapy-gp-kazus-valievoj-magiya-muravyovoj-hod-konkom-47/">полный выпуск</a> №47 подкаста «Ход коньком» на сайте
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«Судьи могли закрыть на это глаза? Могли». Боброва и Журанков — о том, как судили Валиеву
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