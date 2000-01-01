«Судьи могли закрыть на это глаза? Могли». Боброва и Журанков — о том, как судили Валиеву

«Наши судьи могли закрыть на это глаза? Могли»

Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков разобрали, как судили прокат Камилы Валиевой.

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