«Наши судьи могли закрыть на это глаза? Могли»
Ведущие подкаста «Ход коньком» Екатерина Боброва и Андрей Журанков разобрали, как судили прокат Камилы Валиевой.
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Смотрите отрывок в нашей «сториз», а ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!
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«Судьи могли закрыть на это глаза? Могли». Боброва и Журанков — о том, как судили Валиеву
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