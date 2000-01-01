«Абсолютно запрограммированное судейство». Журанков резко высказался о работе арбитров

«Абсолютно запрограммированное судейство»

Ведущий подкаста «Ход коньком» Андрей Журанков в новом выпуске резко высказался о судействе на Гран-при России.

Смотрите отрывок в нашей «сториз», а ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!