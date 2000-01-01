«Абсолютно запрограммированное судейство»
Ведущий подкаста «Ход коньком» Андрей Журанков в новом выпуске резко высказался о судействе на Гран-при России.
Смотрите отрывок в нашей «сториз», а ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!
Смотрите отрывок в нашей «сториз», а ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!
Смотрите полный выпуск № 47 подкаста «Ход коньком» на сайте
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«Абсолютно запрограммированное судейство». Журанков резко высказался о работе арбитров
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