Пётр Гуменник получил за прокаты больше 300 баллов. Кому это удавалось в этом сезоне?

Пётр Гуменник получил за прокаты больше 300 баллов

На пятом этапе серии Гран-при России Пётр Гуменник сделал невероятное. Фигурист стал первым в России, кто в этом сезоне преодолел отметку в 300 баллов. А кому подобное ещё удавалось в этом сезоне?