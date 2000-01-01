Пётр Гуменник получил за прокаты больше 300 баллов
На пятом этапе серии Гран-при России Пётр Гуменник сделал невероятное. Фигурист стал первым в России, кто в этом сезоне преодолел отметку в 300 баллов. А кому подобное ещё удавалось в этом сезоне?
Первый в России
На Гран-при в Самаре Гуменник за две программы получил 300,66 балла. В этом сезоне такую оценку в России ещё не получал никто.
Илья Малинин
В этом сезоне американец дважды преодолевал отметку в 300 баллов: на Skate America (310,47) и на Гран-при Франции (304,78).
Адам Сяо Хим Фа
На Гран-при Франции фигурист получил за оба проката 306,78 балла.
Мировой рекорд
Лучшим результатом за оба проката в истории у мужчин по-прежнему остаётся 335,30 балла. Их получил Нэйтан Чен в финале Гран-при в сезоне-2019/2020.
Пётр Гуменник получил за прокаты больше 300 баллов. Кому это удавалось в этом сезоне?
Читайте также
Журанков резко высказался о судействе на Гран-при
Боброва и Журанков — о том, как судили Валиеву
Акатьева рискует пропустить остаток сезона
Главные испытания Тарасовой и Морозова в спорте
Боброва — эмоционально о прокате Валиевой
Провокационный образ Загитовой навёл много шума
Самые огненные костюмы фигуристок🔥
В 91 год скончался великий фигурист Протопопов
Самые яркие фото с открытия Гран-при в Красноярске
Алёна Косторная хочет стать новым секс-символом?
Эпидемия травм в фигурном катании!
Главные медали и титулы Туктамышевой
Триумфальное возвращение Савосина на Гран-при
Костомаров показал, как тренируется в бассейне
Свадебный бум в фигурке набирает обороты!
Чиризано лишился второй партнёрши за полгода