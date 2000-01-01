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«Пару Косторной и Куницы сложно анализировать»
«Пару Косторной и Куницы сложно анализировать»
Екатерина Боброва и Александр Энберт обсудили пару Алёны Косторной и Георгия Куницы. Ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!
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Смотрите <a href="https://www.championat.com/video/262502-aleksandr-enbert-o-dome-2-v-nashem-fk-i-rossijskih-parah/">полный выпуск</a> подкаста «Ход коньком» на сайте
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Александр Энберт: пару Косторной и Куницы сложно анализировать
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