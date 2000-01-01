Все победители мужских этапов Гран-при — из Питера
На Гран-при России в этом году получилась интересная ситуация. Все победители в мужском одиночном катании тренируются в Санкт-Петербурге. Кто же из петербуржцев выиграл этапы Гран-при?
Евгений Семененко
Евгений выиграл этап Гран-при в Уфе, набрав 289,37 балла. Семененко тренируется в группе Алексея Мишина.
Матвей Ветлугин
Матвей стал победителем этапа в Омске, набрав 270,87 балла. Ветлугин тренируется под руководством Алексея Мишина.
Дмитрий Алиев
Дмитрий завоевал золото на этапе в Красноярске с 260,07 балла. Алиев тренируется у Евгения Рукавицына.
Владислав Дикиджи
Владислав выиграл этап в Казани, набрав 287,40 балла, и в Москве, набрав 282,81 балла. Дикиджи тренируется под руководством Олега Татаурова.
Пётр Гуменник
Пётр стал победителем этапа в Самаре с 300,66 балла. Гуменник тренируется в группе Вероники Дайнеко.
Занимательная статистика! Все победители этапов Гран-при у мужчин — из Питера
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