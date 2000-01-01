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Ведущие подкаста «Ход коньком» – о платье Валиевой
Ведущие подкаста «Ход коньком» – о платье Валиевой
Спортсменка презентовала костюм на этапе Гран-при в Москве, который выиграла. Ссылки на полный выпуск – на финальном слайде!
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Боброва и Журанков похвалили новое платье Камилы Валиевой для произвольной программы
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