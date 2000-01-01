Главные драмы и сенсации Гран-при России. Эти моменты мы точно никогда не забудем!

Главные драмы и сенсации Гран-при России
За шесть этапов выступления фигуристов ознаменовались как радостными, так и печальными событиями. Валиева осталась без медали в Казани, Косторная устроила скандал из-за оценок, а кого-то и вовсе порезала соперница на разминке!
Триумфальное возвращение Савосина
Роман Савосин не соревновался в прошлом сезоне, и многие уже не ждали возвращения парня, занявшего 15-е место на чемпионате России – 2022. Однако одиночник возродился из пепла и завоевал два серебра на этапах Гран-при.
Ковалёв сломал ногу
После контрольных прокатов Артём Ковалёв активно готовился к соревнованиям, но неожиданно сломал ногу, не успев выступить ни на одном этапе. Остальные турниры фигурист также пропустит.
Скандал Косторной в Омске
Первые оценки после перехода в парное катание Алёну совсем не порадовали. Дерзкая спортсменка заявила, что их труд с мужем Георгием Куницей «смыли в унитаз».
Туктамышева взяла паузу
На Гран-при в Красноярске все с нетерпением ждали Императрицу, которая участвовала в контрольных прокатах и собиралась «доезжать» до соренований. К сожаению, Лиза на них так и не доехала, объявив о приостановке карьеры.
Горбачёва обыграла Петросян в короткой на этапе в Омске
Аделия с ошибкой прыгнула тройной аксель в короткой программе и осталась без каскада из-за степ-аута на тройном флипе. Алина же была безупречна и обогнала главную фаворитку турнира.
Одинарный прыжок Галлямова в Омске
Безусловные лидеры среди пар на Гран-при в Омске Анастасия Мишина/Александр Галлямов поразили со знаком минус грубейшей ошибкой. Саша сделал «бабочку» на параллельном тройном сальхове, скрутив лишь один оборот. Такого от ученика Тамары Москвиной никак не ожидали!
Гуменник сохранил короткую под Rammstein
Петя проявил невероятную стойкость и вместе с тренерами отвоевал право кататься под «непатриотичную» песню немецкой группы. Для этого пришлось найти русский кавер, но он оказался максимально приближен к оригиналу.
Шанаева порезала коньком Морозов
На этапе в Красноярске разразилась настоящая драма в танцах на льду. Елизавета Шанаева случайно порезала ногу Аннабель Морозов во время разминки, и та с трудом откатала ритм-танец. С произвольного Аннабель с партнёром вообще пришлось сняться, а теперь она отправилась в США на реабилитацию.
Хромых не выиграла ни одной медали
После пропуска сезона Майя никак не наберёт необходимую форму и ни на одном из своих этапов Гран-при не завоевала медаль. Видно, что ей тяжело кататься, но она продолжает бороться.
Валиева не попала на подиум в Казани
Камила уверенно выиграла короткую, но в произвольной была сама не своя: тяжело прыгала, нарушила правила, сделав две секвенции с двойным акселем, а её проезд на бедре засчитали падением. Узнав, что воспитанница заняла четвёртое место, команда Тутберидзе хотела оспорить результаты, но потом передумала.
Дикиджи завоевал два золота у мужчин
Вчерашний юниор Владислав Дикиджи сенсационно захватил лидерство в мужском одиночном. Он оказался единственным из парней, кто выиграл оба своих этапа, при этом на последнем в Москве катался после болезни.
Акатьева, Жилина и Зинина не участвовали в Гран-при
Сразу несколько очень сильных одиночниц не выступили на Гран-при России из-за травм. Софье Акатьевой после стрессового перелома грозит полный пропуск сезона, а Вероника Жилина и Анастасия Зинина, возможно, ещё появятся на других стартах.
Муравьёва разрыдалась в Москве
Соня так хотела покорить тройной аксель в столице, что после падения в короткой всё равно пошла на него в произвольной. Да ещё дважды, и в обоих случае снова упала. Ученица Плющенко не скрывала горя: слёзы застилали ей глаза на оглашении оценок.
Косторная с Куницей выиграли первую разминку в Москве
На московском этапе собралась очень мощная компания пар, и после короткой Алёна и Гоша шли лишь на предпоследнем месте. Однако в произвольной они обогнали всех в своей разминке и заскочили на пятое итоговое место.
Четверная подкрутка Артемьевой/Брюханова
Юлия Артемьева/Алексей Брюханов в этом сезоне пошли ва-банк. На этапе в Москве они с блеском исполнили четверную подкрутку — настоящий ультра-си элемент в парном виде!
Ветлугин завалил произвольную в Москве
Матвей очень мощно начал последний этап, захватив лидерство после короткой у мужчин. К сожалению, в произвольной у него совсем не пошли прыжки, и он не только упустил золото, но даже не поднялся на подиум.
Снятие Яблокова с этапа в Москве
Илья пропал из списков участников буквально за день до соревнований. Причина — по медицинским показаниям — намекает на травму.
Жуткое падение Даниеляна с четверного лутца
В столице Артур собирался показать в короткой самый сложный квад, но он закончился кошмарным падением. Спортсмен мужественно откатал программу до конца, но снялся с произвольной и теперь проходит восстановление.
Самсонов попал на подиум Гран-при
Даниил некогда блистал в юниорах, но потом надолго пропал из-за травм и болезни. Подопечного Тутберидзе практически списали со счетов, но он ворвался на взрослый Гран-при и выиграл бронзу в Москве.
Главные драмы и сенсации Гран-при России. Эти моменты мы точно никогда не забудем!
Читайте также
Пару Косторной и Куницы обсудили в «Ходе коньком»
Ведущие подкаста «Ход коньком» – о платье Валиевой
Все победители мужских этапов Гран-При — из Питера
Косторную и Куницу сложно анализировать
Наши фигуристки стали прыгать меньше четверных
Самый смелый макияж фигуристок!
Пётр Гуменник получил за прокаты больше 300 баллов
Журанков резко высказался о судействе на Гран-при
Боброва и Журанков — о том, как судили Валиеву
Акатьева рискует пропустить остаток сезона
Главные испытания Тарасовой и Морозова в спорте
Боброва — эмоционально о прокате Валиевой
Провокационный образ Загитовой навёл много шума
Самые огненные костюмы фигуристок🔥
В 91 год скончался великий фигурист Протопопов
Самые яркие фото с открытия Гран-при в Красноярске