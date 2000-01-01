Главные драмы и сенсации Гран-при России. Эти моменты мы точно никогда не забудем!

Муравьёва разрыдалась в Москве

Соня так хотела покорить тройной аксель в столице, что после падения в короткой всё равно пошла на него в произвольной. Да ещё дважды, и в обоих случае снова упала. Ученица Плющенко не скрывала горя: слёзы застилали ей глаза на оглашении оценок.