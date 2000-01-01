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Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Роман Костомаров — настоящий герой! Экс-фигурист показал, как впервые после болезни вышел на лёд и сделал свои первые шаги, а также как провёл свою первую тренировку на льду.
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Костомаров впервые встал на коньки после болезни. Видео тренировки фигуриста
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