Костомаров впервые встал на коньки после болезни
Роман Костомаров — настоящий герой! Экс-фигурист показал, как впервые после болезни вышел на лёд и сделал свои первые шаги, а также как провёл свою первую тренировку на льду.
Костомаров впервые встал на коньки после болезни. Видео тренировки фигуриста
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