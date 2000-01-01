Танец Дикиджи — традиция!
Новоиспечённый вице-чемпион России Владислав Дикиджи сделал традицией танец после удачных прокатов.
Исполнил и на чемпионате России
Чисто откатав произвольную программу, Влад выждал пару секунд и исполнил уже привычные зрителям движения.
А начал — в Казани
Впервые Дикиджи станцевал на победном Гран-при в Казани и рассказал Максиму Транькову, что это была общая задумка с Григорием Фёдоровым: кто катает чисто — тот танцует.
Что это за танец?
В эфире Первого канала Дикиджи заявил, что танец называется джерси дэнс. Он очень популярен в TikTok.
Танец из TikTok после проката — традиция вице-чемпиона России. А как он называется?
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