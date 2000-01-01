Глава ФФККР недоволен выступлениями в шоу
Президент федерации Антон Сихарулидзе раскритиковал фигуристов, которые выступали в шоу накануне чемпионата России.
«Кто-то приехал в Челябинск, выступив за три-четыре дня до этого в шоу. Возможно, это совпадение, но никто из них не показал свои лучшие прокаты на главном старте сезона», — громыхнул Сихарулидзе в интервью «Р-Спорту».
Первый соревновательный день ЧР пришёлся на 21 декабря, а 17-го состоялось юбилейное шоу Ильи Авербуха. Так на кого же распространился гнев босса нашей фигурки?
Софья Шевченко и Андрей Ежлов — 11-е место
Танцевальный дуэт выступил у Авербуха и не попал в топ-10. Могли ли Софья и Андрей финишировать выше? Теоретически — да.
Марк Кондратюк — 10-е место
Марк зажигал на шоу и сольно, и в паре с Евгенией Медведевой, но на чемпионате России — два падения и очень много ошибок.
Дмитрий Алиев — 4-е место
Дима шёл третьим по итогам короткой программы, исполнив два четверных, но ошибка в произвольной оставила его за пределами подиума.
Александра Степанова и Иван Букин — 1-е место
Саша и Ваня не выиграли бы чемпионат России, только если бы не вышли на лёд — и вряд ли это можно назвать сильным преувеличением. Их точно нельзя упрекнуть за участие в шоу.
Босс нашей фигурки отругал выступивших в шоу перед чемпионатом России. Кому досталось?
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