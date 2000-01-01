Обжигающий стиль лучшей фигуристки Европы
В отсутствие Лизы Туктамышевой за секс на льду отвечает Луна Хендрикс.
Бельгийская фигуристка не боится чрезмерно оголять тело на льду. В этом сезоне в короткой программе Луна зажигает под Мадонну в экстремальном мини.
В произвольной программе тело фигуристки полностью закрыто, но прозрачный комбинезон не оставляет места для интриги.
В прошлом сезоне Луна катала латину в платье, подчёркивающем все её достоинства.
Гала-номер Loneliness запомнился не только эффектной хореографией, но и облегающим комбинезоном, через который проглядывается лиф.
В олимпийском сезоне Хендрикс катала короткую программу «Карузо» в изысканном красном платье.
А в произвольной программе поразила нарядом, который то ли есть, то ли нет. В «голом» платье Луна зажигала под восточные мотивы.
Главный хит Хендрикс — номер под Circus Бритни Спирс! В нём она катается в блестящем боди с имитацией фрака. Лук очень жгучий, как и сам номер.
В сезоне-2020/2021 Луна выступала под Бейонсе в элегантном чёрном платье с вырезом на груди.
А первый эксперимент у Хендрикс случился аж в сезоне-2017/2018! Тогда фигуристка выступала в короткой программе под Мадонну в комбинезоне с прозрачными вставками по всему телу.
Сейчас Луну, несомненно, можно назвать главным секс-символом женского фигурного катания. Конкуренток у бельгийки пока и близко не наблюдается.
Лучшая фигуристка Европы зажигает в супероткровенных костюмах. Луна — секс-символ фигурки?
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