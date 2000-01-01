Дерзкий юниор обыграл всех!
14-летний Арсений Федотов из группы Этери Тутберидзе прошёл квалификацию на чемпионате России по прыжкам с первым результатом!
Взрослые фигуристы остались позади, в том числе призёры «классического» чемпионата России Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник.
Федотов чисто исполнил четверной лутц, а со второй попытки получилась комбинация из двух тройных акселей. Арсений получил от судей 32,58 балла, и никто не перебил этот результат.
Ближе всех подобрался Гуменник с четверным риттбергером и такой же секвенцией. У него — 31,40 балла.
Не обошлось без сенсаций
В посеве на финал едва удержался действующий прыжковый чемпион Григорий Фёдоров — он только 12-й.
Мимо — Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Даниил Самсонов, Александр Самарин. Но Дима запомнился элементом шоу — он сделал напоследок сальто.
14-летний юниор Тутберидзе перепрыгал всех взрослых! Действующий чемпион едва не вылетел
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