Костомаров осваивает синхронное плавание. Видео
Роман Костомаров продолжает осваивать новые виды спорта. Теперь экс-фигурист в шутку вместе со своим братом попробовал синхронное плавание. Оцените, как получилось!
Костомаров показал, как осваивает синхронное плавание. Крутое видео!
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