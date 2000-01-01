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Костомаров осваивает синхронное плавание. Видео
Костомаров осваивает синхронное плавание. Видео
Роман Костомаров продолжает осваивать новые виды спорта. Теперь экс-фигурист в шутку вместе со своим братом попробовал синхронное плавание. Оцените, как получилось!
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Костомаров показал, как осваивает синхронное плавание. Крутое видео!
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