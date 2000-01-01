Получила коньком в висок, ослепла на один глаз. Страшные травмы фигуристок-парниц

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Страшные травмы фигуристок-парниц
Страшные травмы фигуристок-парниц
На турнире в Москве во время поддержки страшно упала юниорка Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским. Несмотря на удар головой об лёд, с девушкой всё хорошо. Какие более страшные травмы получали парницы?
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Елена Бережная, 1996 год
Елена Бережная, 1996 год
На тренировке Олег Шляхов оказался слишком близко к партнёрше и ударил её коньком в висок. Елена утверждала, что Олег сделал это специально. У Бережной оказался повреждён речевой центр, она могла остаться инвалидом.
Татьяна Тотьмянина, 2005 год
Татьяна Тотьмянина, 2005 год
На Гран-При Америки Максим Маринин зацепился коньком за выбоину в катке и не удержал партнёршу. Татьяна упала и надолго потеряла сознание. В больнице у фигуристки выявили сотрясение мозга. 
Дань Чжан, 2006 год
Дань Чжан, 2006 год
На ОИ в Турине фигуристка упала с четверного выброса от Хао Чжана. Дань сильно ударилась о борт и 10 минут не могла пересилить боль. К счастью, Чжан пришла в себя и история закончилась хорошо — серебром Игр.
Вэньцзин Суй, 2015 год
Вэньцзин Суй, 2015 год
На тренировке Суй упала с поддержки Хань Цуна, временно ослепла на один глаз и повредила связки. Ей даже потребовалась операция. Восстановление заняло больше девяти месяцев — девушке пришлось заново учиться ходить.
Анастасия Мишина, 2022 год
Анастасия Мишина, 2022 год
На ОИ в Пекине Мишина и Александр Галлямов не смогли сделать поддержку и оба рухнули на землю. Пытаясь защитить Настю, Саша немного травмировал руку. Спортсмены отделались лишь синяками.
Татьяна Тотьмянина, 2022 год
Татьяна Тотьмянина, 2022 год
На «Ледниковом периоде» Иван Колесников упал во время разворота и коньком порезал колено Тотьмяниной, из-за чего у Татьяны случился болевой шок. Фигуристку увезли в больницу, где стало ясно, что она повредила мениск.
Получила коньком в висок, ослепла на один глаз. Страшные травмы фигуристок-парниц
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