Страшные травмы фигуристок-парниц
На турнире в Москве во время поддержки страшно упала юниорка Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским. Несмотря на удар головой об лёд, с девушкой всё хорошо. Какие более страшные травмы получали парницы?
Елена Бережная, 1996 год
На тренировке Олег Шляхов оказался слишком близко к партнёрше и ударил её коньком в висок. Елена утверждала, что Олег сделал это специально. У Бережной оказался повреждён речевой центр, она могла остаться инвалидом.
Татьяна Тотьмянина, 2005 год
На Гран-При Америки Максим Маринин зацепился коньком за выбоину в катке и не удержал партнёршу. Татьяна упала и надолго потеряла сознание. В больнице у фигуристки выявили сотрясение мозга.
Дань Чжан, 2006 год
На ОИ в Турине фигуристка упала с четверного выброса от Хао Чжана. Дань сильно ударилась о борт и 10 минут не могла пересилить боль. К счастью, Чжан пришла в себя и история закончилась хорошо — серебром Игр.
Вэньцзин Суй, 2015 год
На тренировке Суй упала с поддержки Хань Цуна, временно ослепла на один глаз и повредила связки. Ей даже потребовалась операция. Восстановление заняло больше девяти месяцев — девушке пришлось заново учиться ходить.
Анастасия Мишина, 2022 год
На ОИ в Пекине Мишина и Александр Галлямов не смогли сделать поддержку и оба рухнули на землю. Пытаясь защитить Настю, Саша немного травмировал руку. Спортсмены отделались лишь синяками.
Татьяна Тотьмянина, 2022 год
На «Ледниковом периоде» Иван Колесников упал во время разворота и коньком порезал колено Тотьмяниной, из-за чего у Татьяны случился болевой шок. Фигуристку увезли в больницу, где стало ясно, что она повредила мениск.
Получила коньком в висок, ослепла на один глаз. Страшные травмы фигуристок-парниц
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