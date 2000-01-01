Получила коньком в висок, ослепла на один глаз. Страшные травмы фигуристок-парниц

Страшные травмы фигуристок-парниц

На турнире в Москве во время поддержки страшно упала юниорка Мария Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским. Несмотря на удар головой об лёд, с девушкой всё хорошо. Какие более страшные травмы получали парницы?