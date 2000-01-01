Перераспределение медалей после бана Валиевой
Камила лишена большей части наград. Золотые медали отошли бывшим коллегам по группе Тутберидзе. А кому достанется победа командника ОИ?
Анна Щербакова
Олимпийская чемпионка Пекина теперь приобретёт и золото европейского первенства — 2022. Кроме того, у неё будет серебро чемпионата страны за сезон-2021/2022. До «Большого шлема» Ане не хватает победы в финале Гран-при.
Александра Трусова
В карьере Русской ракеты появилось первое взрослое чемпионство — она лучшая фигуристка страны за сезон-2021/2022. Также в её коллекции прибавилось наград с чемпионата Европы — серебро.
Елизавета Туктамышева
Императрица заочно улучшила свои показатели на внутреннем первенстве, став серебряным призёром чемпионата России в сезоне-2022/2023.
Софья Муравьёва
Ученица Евгения Плющенко стала двукратной победительницей чемпионата России по прыжкам. В прошлом году она выиграла в команде и взяла серебро в личном турнире, но теперь у неё золото за тот сезон.
Аделия Петросян
Воспитанница Этери Тутберидзе прибавила к своим наградам бронзу чемпионата страны за сезон-2021/2022.
Вероника Яметова
Эта фигуристка стала обладательницей двух золотых медалей с этапов Гран-при России в Казани (прошлый сезон) и в Москве (текущий сезон).
Ксения Синицына
Спортсменка стала бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2023/2024.
Сборная США
Решение по медалям командного турнира Олимпиады будет принимать ISU, но, скорее всего, золото отойдёт сборной США. В её составе Нэйтан Чен станет двукратным олимпийским чемпионом в личке и команднике.
Щербакова почти собрала «Большой шлем», Трусова стала чемпионкой. У кого медали Валиевой?
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