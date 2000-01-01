Золото Аделины Сотниковой на Олимпиаде-2014
20 февраля 2014 года, ровно 10 лет назад, Аделина Сотникова завоевала седьмое золото сборной России на Олимпийских играх в Сочи. Как фигуристка взяла историческую медаль?
Чемпионка
Сотникова стала второй в короткой программе после Ким Ю На, произвольную Аделина выиграла. Она обошла кореянку по сумме баллов: 224,59 против 219,11 балла. Это золото стало первым для России в женском одиночном катании на Олимпиадах.
Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Аделина Сотникова
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