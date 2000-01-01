Золотые медали России на Олимпийских играх в Сочи. Аделина Сотникова

Чемпионка

Сотникова стала второй в короткой программе после Ким Ю На, произвольную Аделина выиграла. Она обошла кореянку по сумме баллов: 224,59 против 219,11 балла. Это золото стало первым для России в женском одиночном катании на Олимпиадах.