Атмосферные фанаты нового клуба Джордана Ларссона. Смотрите, как болельщики АИКа ждали первый домашний матч. Видео
Прочувствуйте, как круто поддерживают свою команду в Стокгольме! Обязательно включите звук! 🔉
АИК играет на стадионе «Френдс Арена»
Он вмещает 50 600 зрителей. Хотя на музыкальных концертах благодаря использованию поля — все 67 тысяч!
Фанаты АИКа — одни из самых шумных и активных в Скандинавии
Самая многочисленная группа болельщиков — Black Army («Чёрная армия»).
Когда фанаты и команда вместе!
Игроки АИКа отвечают на эмоции болельщиков взаимностью!
Полюбят ли болельщики АИКа Джордана Ларссона?
Времени у него не так много — аренда до конца сезона. Затем он вернётся в «Спартак». Но результативное действие в дебютном матче он уже сделал.
Атмосферные фанаты нового клуба спартаковца Ларссона. Как ультрас АИКа ждали домашний матч
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