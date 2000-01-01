Гвардиола стал тренером года в АПЛ!
Хосеп стал тренером минувшего сезона-2023/2024 в АПЛ — это его пятая награда! Он вышел на второе место по количеству наград тренеру года. У рекордсмена их на шесть больше!
Сэр Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсон становился тренером года в АПЛ 11 раз — это абсолютный рекорд лиги. Он тренировал «Манчестер Юнайтед» на протяжении 27 лет (1986-2013).
Гвардиола стал тренером года в АПЛ — это его пятая награда!
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