Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро в шестой раз!

Роналду поедет на шестой чемпионат Европы — это рекорд!

Криштиану Роналду попал в заявку на Евро-2024 — турнир станет шестым для португальца! По количеству участий в ЧЕ он вышел на чистое первое место, обойдя Икера Касильяса, побывавшего на Евро пять раз.