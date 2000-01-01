Роналду поедет на шестой чемпионат Европы — это рекорд!
Криштиану Роналду попал в заявку на Евро-2024 — турнир станет шестым для португальца! По количеству участий в ЧЕ он вышел на чистое первое место, обойдя Икера Касильяса, побывавшего на Евро пять раз.
Португальский рекордсмен
Эта шестой Евро для Роналду, он попадал в заявку сборной на турниры 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 годов. Португалец дважды выходил в финал (2004 и 2016), и один раз выиграл трофей – в финале Евро-2016 победили Францию (1:0).
Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро в шестой раз!
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