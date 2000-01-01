«Аталанта» взяла второй трофей в своей истории. Спустя 61 год!

«Аталанта» взяла второй трофей спустя 61 год

«Аталанта» победила «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы, прервала сумасшедшую серию леверкузенцев из 51 матча без поражений и взяла второй трофей в своей истории. В последний раз бергамаски выигрывали титул на высоком уровне в 1963 году. Гасперини на тот момент было пять лет!