Каким сборным чаще всего забивали Месси и Роналду?

Лионель и Криштиану вызваны в сборные Аргентины и Португалии на ближайшие матчи. За длительную карьеру обе звезды наколотили немало мячей в ворота разных команд, но национальным командам каких стран Месси и Роналду забили больше всего?