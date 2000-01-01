Каким сборным чаще всего забивали Месси и Роналду?
Лионель и Криштиану вызваны в сборные Аргентины и Португалии на ближайшие матчи. За длительную карьеру обе звезды наколотили немало мячей в ворота разных команд, но национальным командам каких стран Месси и Роналду забили больше всего?
Лионель Месси
Любимый соперник аргентинца — сборная Боливии. В её ворота Месси отправил восемь мячей. На втором месте – Эквадор с семью пропущенными голами от Лео, а на третьем — Уругвай с пятью.
Криштиану Роналду
Португалец больше всего мячей забил в ворота Люксембурга (11). Дальше идут сборные Литвы и Швеции, которым Роналду закинул по семь мячей.
Каким сборным чаще всего забивали Месси и Роналду?
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