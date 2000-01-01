Итальянские тренеры выиграли 11 титулов Лиги Европы. Чаще побеждали лишь испанцы!

Итальянские тренеры — вторые по количеству титулов ЛЕ

«Аталанта» обыграла «Байер» (3:0) и завоевала кубок Лиги Европы под руководством Джан Пьеро Гасперини. Это 11-й трофей второго по значимости еврокубка для итальянских тренеров. Чаще побеждали лишь испанцы!