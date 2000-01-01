Итальянские тренеры — вторые по количеству титулов ЛЕ
«Аталанта» обыграла «Байер» (3:0) и завоевала кубок Лиги Европы под руководством Джан Пьеро Гасперини. Это 11-й трофей второго по значимости еврокубка для итальянских тренеров. Чаще побеждали лишь испанцы!
Итальянские чемпионы
Среди итальянцев Кубок УЕФА или Лигу Европы брали Джованни Трапаттони (1977, 1991, 1993), Оттавио Бьянки (1989), Дино Дзофф (1990), Джампьеро Марини (1994), Невио Скала (1995), Луиджи Симони (1998), Альберто Малезани (1999) и Маурицио Сарри (2019).
Испанские тренеры-победители
Испанцы 13 раз побеждали в Кубке УЕФА или Лиге Европы: Луис Моловни (1985, 1986), Хуанде Рамос (2006, 2007), Кике Санчес Флорес (2010), Рафаэль Бенитес (2004, 2013), Унаи Эмери (2014, 2015, 2016, 2021), Хулен Лопетеги (2020), Хосе Луис Мендилибар (2023).
Итальянские тренеры выиграли 11 титулов Лиги Европы. Чаще побеждали лишь испанцы!
Читайте также
Лишь два игрока оформляли хет-трики в финалах ЛЕ
Танцы в чемпионской раздевалке «Аталанты». Видео
5 лучших игроков по «гол+пас» в топ-5 лигах
Японец выдал крутейший фристайл с мячом. Видео
Кандидаты на замену Почеттино в «Челси»
Гвардиола стал тренером года в АПЛ!
Роналду поедет на шестой Евро — это рекорд!
Каким сборным чаще всего забивали Месси и Роналду?
Перформанс фанатов с енотом-мемом Педро. Видео
Игрок «Сити» берёт трофей каждые 18 минут на поле
Самая длинная серия пенальти в истории. Видео
Ужасный антирекорд «Пари НН» в чемпионате России
Клопп отжигает на прощальной вечеринке. Видео
Фримпонг подарил игрокам «Байера» именные перстни
Тюрам дал сыну подзатыльник из-за кричалки. Видео
Родри побил крутейший рекорд Мальдини