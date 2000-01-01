Самая длительная серия пенальти в истории футбола прошла в Израиле! Видео

Самая длинная серия пенальти в истории. Видео

«Динамо» и «Шимшон» из третьей лиги Израиля выдали самую длинную серию пенальти в истории футбола. Команды нанесли 56 ударов. Посмотрите, какой накал был на протяжении 50 минут!