Самая длинная серия пенальти в истории. Видео
«Динамо» и «Шимшон» из третьей лиги Израиля выдали самую длинную серию пенальти в истории футбола. Команды нанесли 56 ударов. Посмотрите, какой накал был на протяжении 50 минут!
Самая длительная серия пенальти в истории футбола прошла в Израиле! Видео
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