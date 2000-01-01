«Пари НН» установил антирекорд в чемпионате России
«Пари НН» разгромно проиграл ЦСКА (2:6) в 29-м туре РПЛ. Вследствие этого команда установила антирекорд чемпионатов России. Какой?
Пропущенные мячи
«Пари НН» пропустил более шести мячей в двух матчах РПЛ подряд. Нижегородцы проиграли «Сочи» (1:6) и ЦСКА (2:6). Ещё ни одна команда в истории не пропускала 6+ мячей в матчах кряду, хотя в чемпионате России уже было сыграно более 8000 встреч.
Ужасный антирекорд «Пари НН» в чемпионате России
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