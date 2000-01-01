5 лучших игроков по «гол+пас» в топ-5 лигах
В трёх из пяти главных футбольных лиг уже закончился сезон. Кто вошёл в пятёрку лучших футболистов по системе «гол+пас» в топ-5 турнирах Европы?
4-5-е место — Олли Уоткинс
Форвард «Астон Виллы» забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 37 матчах.
4-5-е место — Эрлинг Холанд
Нападающий «Манчестер Сити» отметился 27 голами и пятью ассистами в 31 матче.
3-е место — Коул Палмер
На счету форварда «Челси» 22 гола и 11 результативных пасов в 34 матчах.
2-е место — Килиан Мбаппе
Нападающий «ПСЖ» забил 27 мячей и сделал семь голевых передач в 29 матчах.
1-е место — Гарри Кейн
На счету форварда «Баварии» 36 голов и восемь ассистов в 32 матчах.
5 лучших футболистов по системе «гол+пас» в топ-5 лигах
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