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Кандидаты на замену Почеттино в «Челси»
Кандидаты на замену Почеттино в «Челси»
21 мая «Челси» неожиданно уволил Маурисио с поста главного тренера клуба. Руководство хочет сделать ставку на молодого и прогрессивного специалиста. Вот три главных претендента!
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Мичел Анхель
Мичел Анхель
Тренер «Жироны» вывел её в Ла Лигу в прошлом сезоне, а теперь и в ЛЧ, заняв третье место в испанской Примере. Ему 48 лет, до жиронцев он тренировал «Райо Вальекано» (2017-2019) и «Уэску» (2019-2021).
Себастьян Хёнес
Себастьян Хёнес
Хёнес занял со «Штутгартом» второе место в Бундеслиге, «швабы» сыграют в ЛЧ впервые с сезона-2009/2010! Немецкому специалисту 42 года, до «Штутгарта» он тренировал «Хоффенхайм» (2020-2022) и молодёжные команды «Баварии», «Лейпцига» и «Герты».
Киран Маккенна
Киран Маккенна
Английский специалист в «Ипсвиче» с 2021 года, в сезоне-2023/2024 он вывел «синих» в АПЛ впервые за 22 года. Маккенне 38 лет, «Ипсвич» — первый клуб в его профессиональной карьере!
«Челси» определился с кандидатами на замену Почеттино
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