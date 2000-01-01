Кандидаты на замену Почеттино в «Челси»
21 мая «Челси» неожиданно уволил Маурисио с поста главного тренера клуба. Руководство хочет сделать ставку на молодого и прогрессивного специалиста. Вот три главных претендента!
Мичел Анхель
Тренер «Жироны» вывел её в Ла Лигу в прошлом сезоне, а теперь и в ЛЧ, заняв третье место в испанской Примере. Ему 48 лет, до жиронцев он тренировал «Райо Вальекано» (2017-2019) и «Уэску» (2019-2021).
Себастьян Хёнес
Хёнес занял со «Штутгартом» второе место в Бундеслиге, «швабы» сыграют в ЛЧ впервые с сезона-2009/2010! Немецкому специалисту 42 года, до «Штутгарта» он тренировал «Хоффенхайм» (2020-2022) и молодёжные команды «Баварии», «Лейпцига» и «Герты».
Киран Маккенна
Английский специалист в «Ипсвиче» с 2021 года, в сезоне-2023/2024 он вывел «синих» в АПЛ впервые за 22 года. Маккенне 38 лет, «Ипсвич» — первый клуб в его профессиональной карьере!
«Челси» определился с кандидатами на замену Почеттино
Читайте также
Гвардиола стал тренером года в АПЛ!
Роналду поедет на шестой Евро — это рекорд!
Каким сборным чаще всего забивали Месси и Роналду?
Перформанс фанатов с енотом-мемом Педро. Видео
Игрок «Сити» берёт трофей каждые 18 минут на поле
Самая длинная серия пенальти в истории. Видео
Ужасный антирекорд «Пари НН» в чемпионате России
Клопп отжигает на прощальной вечеринке. Видео
Фримпонг подарил игрокам «Байера» именные перстни
Тюрам дал сыну подзатыльник из-за кричалки. Видео
Родри побил крутейший рекорд Мальдини
Этот сезон — самый результативный в истории АПЛ
Гвардиола вышел на второе место по титулам АПЛ
Кто в России оформлял пента-трик, кроме Кассьерры?
Футболистки «Челси» празднуют, как Роналду. Видео
ПАОК масштабно отметил чемпионство! Видео