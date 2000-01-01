«Челси» определился с кандидатами на замену Почеттино

Мичел Анхель

Тренер «Жироны» вывел её в Ла Лигу в прошлом сезоне, а теперь и в ЛЧ, заняв третье место в испанской Примере. Ему 48 лет, до жиронцев он тренировал «Райо Вальекано» (2017-2019) и «Уэску» (2019-2021).